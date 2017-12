Anul așa-și-așa al bursei românești

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni în segmentul principal al Bursei de Valori din București (BVB) a crescut în acest an cu 3,6%, comparativ cu 2015, la peste 9,122 miliarde lei. În ceea ce privește sistemul alternativ al BVB, tranzacțiile cu acțiuni au crescut cu 128%, la 206,8 milioane lei. Cele mai tranzacționate companii au fost, în acest an, Banca Transilvania (2,18 miliarde lei), Fondul Proprietatea (1,38 miliarde lei) și Romgaz (871,9 milioane lei). Pe patru și cinci sunt OMV Petrom și Electrica, cu 501 milioane lei, respectiv 488,2 milioane lei. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în acest an la bursa românească depășește 11,1 miliarde lei, fiind realizate peste 950.000 de schimburi. Media zilnică a fost de peste 44,9 milioane lei. În schimb, 2016 n-a adus nicio listare nouă din suita companiilor de stat.