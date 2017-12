Anul premierelor pentru Săgeata Năvodari

Pentru Săgeata Năvodari, anul 2013 a fost unul al marilor premiere, gruparea de pe litoral reuşind să dea peste cap toate calculele hârtiei şi să promoveze, pentru prima oară în istoria clubului, în prima ligă. Năvodărenii au început returul sezonului trecut al Ligii a II-a dintr-o postură dificilă, încheind prima parte a campionatului pe locul 6 în clasamentul Seriei I. În plus, Săgeata şi-a schimbat antrenorul, Constantin Gache preluând conducerea băncii tehnice după plecarea lui Aurel Şunda. În ciuda problemelor financiare, Vezan şi compania au început excelent şi, după trei victorii consecutive, au urcat pe loc promovabil, dar lipsa banilor a stricat atmosfera din cadrul echipei. Drept urmare, au apărut conflictele şi conducerea clubului a decis să renunţe la serviciile lui Gache, cu opt etape înainte finalului de sezon. Implicarea autorităţilor locale a adus stabilitatea financiară în ultimele runde, iar năvodărenii au dat lovitura cu un cuplu inedit de antrenori pe banca tehnică, format din Mihai Guliu şi Gică Butoiu. Drept urmare, gruparea de pe litoral a avut un parcurs perfect şi a acces pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce a încheiat campionatul pe locul secund în Seria 1 a Ligii a II-a. „Este o zi istorică pentru oraşul Năvodari şi pentru această echipă”, a declarat căpitanul Florin Popa în momentul asigurării promovării în Liga 1.

SCHIMBĂRI MASIVE ÎN VARĂ Pauza competiţională din intersezon a adus o remaniere completă a lotului de jucători, dar şi numeroase schimbări la nivelul conducerii tehnice şi administrative. Astfel, Săgeata Năvodari a păstrat doar şase jucători dintre cei care au pus umărul la promovare şi a făcut numeroase transferuri, cel mai important fiind senegalezul Ousmane N’Doye. În plus, postul de antrenor a fost preluat de Tibor Selymes, iar manager general al clubului a fost numit Aurelian Băbuţan, mutările fiind recomandate de impresarul Ana Maria Prodan. În ciuda faptul că a avut doar trei săptămâni la dispoziţie pentru a închega o echipă competitivă, Săgeata a început cu dreptul primul sezon în Liga 1, reuşind să se menţină la mijlocul clasamentului după disputarea primei jumătăţi a turului de campionat. A urmat însă o serie neagră, care a culminat cu cinci eşecuri consecutive, iar la finalul turului, conducerea clubului a luat decizia de a se despărţi de Selymes. Drept urmare, Gică Butoiu a asigurat interimatul în primele două etape din retur, iar sub conducerea sa năvodărenii au obţinut patru puncte importante şi au intrat în pauza din iarnă de pe locul 13, cu 19 puncte. Înainte de plecarea în vacanţă, oficialii grupării de pe litoral au anunţat numele noului antrenor, acesta fiind Cătălin Anghel, fostul tehnician de la FC Viitorul, căruia i s-a trasat un obiectiv îndrăzneţ, clasarea în primele 12 locuri. „Am încredere în lotul de jucători şi am încredere că ne vom atinge obiectivul, dar consider că mai este nevoie să aducem trei sau patru jucători de valoare care să ne ajute”, a spus Anghel în momentul instalării pe banca tehnică.