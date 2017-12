Anularea unor probe din dosarul Liei Olguţa Vasilescu

Tribunalul Bucureşti a decis că anularea unor probe din cursul urmăririi penale efectuate în dosarul în care primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, este acuzată de luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei şi spălare de bani, decizia nefiind definitivă.

"Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inc. PRC, PED şi VLO. Constată neregularitatea actului de sesizare a instanţei în ceea ce priveşte stabilirea obiectului şi limitelor judecăţii cu referire la inc. PRC şi PED. Constată nulitatea relativă a actelor de urmărire penală privind pe inc VLO, prin încălcarea dreptului acesteia la apărare. Exclude actele de urmărire penală efectuate de ofiţerii de poliţie judiciară fără a avea delegarea procurorului de caz şi anume: declaraţiile martorilor SC, VI, MG şi denunţul (declaraţie) formulat de PIC la data de 07.03.2016. Exclude proba constând în interceptarea convorbirii ambientale dintre VI şi PI din data de 19.02.2016, aceasta fiind obţinută în mod nelegal. Încheierea motivată se va comunica procurorului care în termen de 5 zile de la comunicare trebuie să înştiinţeze judecătorul decât cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei", se arată în decizia Tribunalului Bucureşti.

Astfel, tribunalul susţine că Liei Olguţa Vasilescu i-a fost încălcat dreptul la apărare, excluzând din dosar anumite declaraţii şi interceptări, despre care judecătorii susţin că au fost obţinute în mod nelegal. Decizia instanţei nu este definitivă, existând posibilitatea ca aceasta să fie contestată, Curtea de Apel Bucureşti fiind instanţa care va da o hotărâre definitivă.

Lia Olguţa Vasilescu a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei şi spălare de bani.

DNA precizează că în anul 2014 Lia Olguţa Vasilescu ar fi cerut şi primit de la mai mulţi oameni de afaceri care avea în derulare contracte cu Primăria Craiova suma de 568.291,37, respectivii afacerişti acceptând "solicitările formulate de inculpata Vasilescu Lia Olguţa în considerarea atribuţiilor pe care aceasta le avea în calitate de primar, pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăţi în buna desfăşurare a contractelor, în efectuarea plăţilor şi în recepţionarea lucrărilor", arată parchetul.