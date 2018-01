Anunt concurs angajare - Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

ANUNȚ CONCURS Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanta cu sediul în CONSTANȚA, BLV. TOMIS NR. 79-81 ET. 6, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante: - 1 (una) funcție publică vacantă de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional principal. Condiții specifice de participare la concurs: Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în sțiințe juridice. să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Concursul pentru postul de consilier juridic clasa I, grad profesional principal se va desfăşură la sediul instutiei și va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu. în data de 29.01.2018 – proba scrisă, ora 10.00 în data de 31.01.2018 – proba de interviu, ora 10.00 -2 (doua) funcţii publice vacante de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior Condiții specifice de participare la concurs: Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în sțiințe ingineresti/ sțiințe economice/ sțiințe juridice. să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. vechime de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice C. - 1 (una) funcție publică vacantă de execuție de consilier clasa I, grad profesional asistent. Condiții specifice de participare la concurs: Pregătire de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în sțiințe ingineresti/ sțiințe economice/ sțiințe juridice. să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice, conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice Concursul pentru posturile de consilier se vor desfăşura la sediul instutiei și va consta într-o probă scrisă şi o probă de interviu. în data de 30.01.2018 proba scrisă, ora 10.00 în data de 01.02.2018– proba de interviu, ora 10.00 Dosarul de înscriere se depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a, la sediul institutiei. Relaţii suplimentare la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Constanța din blv. Tomis nr. 79-81 et. 6, si la tel/fax 0241.66.12.53 / 0241.66.12.54, email: oficiuconstanta@imm.gov.ro. Condiţiile de participare şi de desfăşurare ale concursurilor, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării acestora sunt afişate la sediul instituţiei, persoană de contact Saricu Hristiana, consilier juridic superior.