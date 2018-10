Anunț de la meteorologi: când vin primele ninsori în România

Meteorologii ANM anunţă prima ninsoare la munte, cu posibilitatea de formare a unui strat de zapadă de 15 centimetri.

Noaptea, cerul va fi mai mult noros, iar local și temporar va ploua în nord-vestul, nordul și centrul țării și doar izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime, mai ridicate decât cele normale, se vor încadra între 7 și 14 grade.

LA BUCUREŞTI, cerul va fi temporar noros și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 10...11 grade.

DUMINICĂ

ÎN ŢARĂ, vremea va continua să se răcească ușor, iar valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele normale la această dată, în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade in Dealurile de vest și 19 grade in sudulDFCVX Munteniei, iar cele minime între 4 și 13 grade. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, pe arii relativ extinse în jumătatea vestică a teritoriului și izolat în rest. Cantitățile de apă vor depăși pe spații mici 20...25 l/mp. La munte, la altitudini mari, pot fi și precipitații slabe, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări îndeosebi în zona montană.

LA BUCUREŞTI, cerul va fi mai mult noros și trecător, în special ziua, vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor scadea usor astfel încât maxima se va situa în jurul valorii de 18 grade, iar minima va fi de 9...10 grade.