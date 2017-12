ANUNȚ de ultimă oră despre RUJEOLĂ! Apar cazuri și la Constanța!?

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) din România a făcut un ultim anunț despre situația rujeolei în România. Astfel, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă raportate până la 6 octombrie este 9.539, dintre care 34 de decese (9 în jud. Timiș, 6 în jud. Arad, 7 în jud. Dolj, 3 în jud. Caraș-Severin, 1 în jud. Bihor, 1 în jud. Cluj, 1 în jud. Călărași, 1 în jud. Neamț, 1 în jud. Satu Mare, 1 în jud. Vaslui, 1 în jud. Galați, 1 în jud. Mureș și 1 în București). S-au înregistrat cazuri de rujeolă în 41 de județe de la începtul epidemiei declarate în țara noastră. În săptămâna 2 - 6 octombrie au fost raportate 141 de cazuri de rujeolă, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în Brașov, respectiv 41 de cazuri, în Neamț - 22 de cazuri, Vaslui - 13 cazuri, Harghita - 11 cazuri etc. Față de lunile trecute, când nu a mai fost înregistrat niciun caz de rujeolă, județul Constanța începe să semnaleze îmbolnăviri. Astfel, în săptămâna menționată a fost raportat un caz de rujeolă, astfel că numărul total de la începutul epidemiei a ajuns la 5 cazuri, la Constanța. Chiar și așa, județul nostru rămâne pe penultimul loc în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. La polul opus se situează județul Timiș, cu un număr de 1.228 de cazuri de rujeolă. Specialiștii susțin că un număr de 9.158 de persoane cu rujeolă nu au fost vaccinate.

ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI

Așa cum am precizat și în edițiile trecute, în contextul epidemiei de rujeolă de la nivel național, Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța a constituit un grup de lucru, fiind identificate zonele cu acoperire vaccinală redusă. ”Am constituit centre de vaccinare în cabinetele medicilor de familie din zonele respective, astfel încât să putem începe și să avem rata de acoperire pe care ne-o dorim; sunt 26 de centre în cabinetele medicilor de familie, suplimentar am început să avem discuții cu mediatorii sanitari și cu asistenții medicali comunitari care au fost instruiți cu privire la mobilizarea la vaccinarea copiilor neînscriși sau nedeclarați. Le-am spus că, dacă nu se vor implica, nu le voi mai semna salarizarea pentru lunile în care nu vor face treaba aceasta”, a declarat șeful DSPJ, dr. Constantin Dina. De asemenea, s-a colaborat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate cu privire la acceptarea medicilor de familie pentru emiterea unui CNP provizoriu pentru copiii nedeclarați. S-a solicitat fiecărui medic de familie să se deplaseze la domiciliul pacienților, fără a fi decontat acest serviciu, având în vedere situația epidemiologică deosebită de la nivelul țării. „Pe de altă parte, am avut o discuție cu reprezentanții Partidei Rromilor Pro Europa, cu care am încheiat un protocol de colaborare prin care aceștia se obligă să asigure transportul la centrele de vaccinare pentru populația rromă de vârstă vaccinală și de asemenea să asigure convocarea și o sală pentru acțiuni de informare pentru părinții copiilor care au vârsta vaccinală, urmând ca aceste întâlniri să le facem în septembrie”, a declarat dr. Dina. Nu în ultimul rând, la nivelul DSPJ a fost creat un forum de discuții pentru părinții care vor să solicite informații de la specialiștii DSPJ.

La nivelul județului Constanța se vrea obținerea unei rate de vaccinare cât mai mari. În iulie și august au fost vaccinați aproximativ 3.100 de copii. Prefectul județului Constanța, Ioan Albu, a cerut Inspectoratului Școlar Județean, la început de an școlar, ca directorii de școli să prezinte o situație cu toți copiii vaccinați și nevaccinați.