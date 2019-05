Anunț important! Ce se întâmplă în prezent cu piaţa muncii din România

Marius Budăi, ministrul Muncii, spune că Guvernul este conştient de lipsa forţei de muncă în România, iar atunci când mediul de afaceri se va apleca cu un pic cu mai multă empatie către angajaţi, cu siguranţă şi randamentul lor va creşte. Ministrul a făcut declaraţii, marţi, într-o conferinţă de specialitate. "Suntem conştienţi de lipsa forţei de muncă în România şi am făcut un apel la un moment dat către mediul de afaceri. Atunci când mediul de afaceri se va apleca cu un pic mai multă empatie către angajaţi şi aceştia se vor simţi respectaţi, cu siguranţă şi randamentul lor va creşte. După cum ştiţi, la sfârşitul anului trecut am semnat un Memorandum prin care am declarat domeniul construcţiilor un domeniu prioritar pentru România", a spus Budăi. La rândul său, Cristian Erbaşu, CEO Construcţii Erbaşu, a punctat faptul că lucrătorii români aflaţi la muncă în străinătate nu se gândesc numai la salariu atunci când li se propune să revină în ţară. "Avem o problemă cu evaziunea fiscală în construcţii, unde 70% dintre angajaţi lucrează 'la negru'. Apoi vorbim despre exodul angajaţilor. Cei din afară, ca să putem să-i aducem înapoi, nu se gândesc numai la salariu, ci şi la condiţiile de muncă - o asigurare de sănătate, alte beneficii extra-salariale. Un salariu bun în România ar putea ajunge la 1.500 - 2.000 de euro pe lună. În domeniul construcţiilor e o problemă de termen lung, iar firmele îşi fac socoteala pe ani de zile. În momentul în care faci o lucrare un an sau doi şi după aia nu faci nimic, atunci lucrătorii români din străinătate nu au cum revină. Este nevoie de predictibilitate, iar firmele din construcţii suferă de lipsa de constanţă", a afirmat Erbaşu.

CE SPUNE INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate la începutul lunii aprilie, câştigul salarial mediu nominal net a crescut, în februarie, cu 17,9% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, până la valoarea de 2.933 lei. Comparativ cu ianuarie 2019, în cea de-a doua lună a acestui an, acelaşi câştig a scăzut cu 3 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (6.683 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1.728 lei). Pe de altă parte, raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor era, anul trecut, de 9 la 10, în condiţiile în care numărul mediu de pensionari a scăzut cu 21.000, la 5,27 milioane persoane, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,684 milioane persoane, în creştere cu 6.000 persoane faţă de anul 2017, potrivit INS. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a participat marţi la prima ediţie a conferinţei de specialitate Working Romania, eveniment care îşi propune să devină vocea sectorului de resurse umane, precum şi a tendinţelor care deja se fac resimţite sau se prefigurează pe piaţa muncii din România.