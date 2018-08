Anunț important pentru toți pensionarii! Merg gratis cu RATC

18:41:04 / 08 August 2018

Gratuitate contra vot

Nu am nimic cu pensionarii ci doar cu administratia acestui oras ... intrebarea este: de ce un angajat cu salariul minim nu are gratuitate pe RATC, in timp ce un pensionar cu 1600 lei are? cheltuielile unei persoane active in campul muncii sunt infinit mai mari fata de cele ale pensionarilor,chiar daca cei din urma dau foarte multi bani pe medicamente ... deci care este logica acestei gratuitati, in afara faptului ca (si) astfel se cumpara voturile pentru viitoarele alegeri?