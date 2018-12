Anunţul ANAF pentru milioane de români care muncesc în străinătate

08:15:04 / 25 Noiembrie 2018

Noua Zeelanda

Ce face un roman care locuieste si lucreaza in Noua Zeelanda? Daca primeste o hartie de la ANAF vine in tara sa clarifice situatia? Oricat m-am straduit n-am inteles articolul,n-am intles cum afla ANAF de cei care lucreaza in strainatate. Oricum ANAF si conducerea politica a Romaniei ar trebui sa multumeasca celor 3-4-5 milioane de oameni care lucreaza in afara granitelor ei sustinand financiar,prin sumele de bani trimise celor de acasa, ca Romania sa supravietuiasca. Ce-ar fi ca,prin absurd,cele 3-4-5 milioanes-ar intoarce acasa? DEZASTRU