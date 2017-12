Anveloparea blocurilor din Constanţa, cu fonduri europene

Eficienţa energetică va fi în centrul atenţiei în exerciţiul financiar 2014 - 2020, reprezentanţii Uniunii Europene considerând că trebuie pus un accent mai mare pe ceea ce înseamnă protecţia mediului. La nivelul municipiului Constanţa, Primăria a luat în ultimii ani o serie de măsuri, fapt ce a pus municipalitatea pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte protecţia mediului. Evident că principala problemă a municipalităţii a fost lipsa de fonduri necesare implementării mai multor proiecte, pentru a avea un oraş la standarde ridicate de mediu. Nici axele europene nu au fost atât de generoase în perioada 2007 - 2013. În aceste condiţii, pentru următorii şase-şapte ani, municipalitatea se va apleca mai mult asupra unor astfel de proiecte. Ieri am putea spune că, în cadrul Consiliului Local Constanţa, s-a făcut primul pas. „Le-am propus colegilor consilieri, şi a fost acceptat, ca din bugetul local să alocăm suma de 167.000 de lei pentru întocmirea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED). Noi am stabilit deja strategia energetică a Zonei Metropolitane Constanţa pentru perioada 2020 - 2030, dar până atunci, pentru că noi am votat deja aderarea Constanţei la Convenţia Primarilor (o asociere a aleşilor locali ce pune accent pe creşterea eficienţei energetice - n.r.), am considerat că este oportun să propun realizarea PAED. Acest plan va avea o formă-cadru aprobată şi de Convenţia Primarilor, în care ne vom înscrie în anumite ţinte stabilite, în acest PAED, şi va ţine strict cont de realităţile locale”, a declarat viceprimarul oraşului Constanţa Decebal Făgădău. El a precizat că din acest plan de acţiune vor deriva toate proiectele viitoare cu finanţare europeană în ceea ce priveşte eficienţa energetică, mobilitate, transport, anvelopări de blocuri, clădiri publice, reabilitări de reţele de transport. „De fapt, ce am făcut noi astăzi (ieri - n.r.) este un pas foarte mare pentru viitorii ani în ceea ce priveşte atragerea de bani europeni, acest PAED fiind o condiţie obligatorie la depunerea proiectelor”, a explicat viceprimarul. Cu alte cuvinte, până în anul 2020, Primăria Constanţa va fi în măsură să anvelopeze din punct de vedere energetic toate blocurile din oraş cu fonduri europene.