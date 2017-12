Anveloparea blocurilor, pe banii Primăriei

Consilierii locali din Mangalia au fost convocaţi, ieri, de către primarul Claudiu Tusac, pentru o şedinţă extraordinară, în cadrul căreia principalul punct de dezbatere a fost cel referitor la bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011. Dacă în anii precedenţi discuţiile pe marginea acestui subiect erau mai mereu în contradictoriu, de data aceasta, bugetul Mangaliei a trecut în forma propusă de primarul Claudiu Tusac, în favoarea variantei de buget propusă de Tusac votând 13 consilieri locali din 16 prezenţi. Primarul Mangaliei a spus că bugetul de venituri şi cheltuieli se ridică la aprox. 89 de milioane de lei, edilul spunând că, prin votul de ieri, au reuşit să treacă proiecte pentru care a luptat de aproape trei ani. Primarul a afirmat că s-a reuşit alocarea sumelor necesare pentru aplicarea a trei proiecte extrem de importante pentru comunitate. Primul dintre acestea se referă la construcţia de locuinţe sociale în zona MI Dobrogeanu, clădiri P+2, constând în garsoniere şi apartamente pentru familiile care locuiesc în condiţii mizere. Primarul Tusac a spus că un al doilea proiect important este construcţia de locuinţe în regim de închiriere în cartierul Dobrogea I. Prin acest proiect, administraţia locală intenţionează să construiască 120 de apartamente în clădiri P+2, un apartament urmând să ocupe aprox. 55 de metri pătraţi. Tusac a spus că „locuinţele în regim de închiriere sunt dedicate tinerilor din Mangalia care vor să înceapă o viaţă în condiţii corecte”. Poate cea mai importantă finanţare din buget va merge pentru proiectul privind anveloparea tuturor blocurilor din Mangalia. „Este un proiect care se întinde pe durata a cinci ani, 2011 – 2016, şi cuprinde reabilitarea faţadei blocurilor pe banii Primăriei. Acest proiect a plecat de la subvenţia pentru energia termică, care este exagerat de mare, în condiţiile în care în acest an nu am primit de la Guvern niciun leu pentru această subvenţie. De aceea am căutat tot felul de soluţii pentru reducerea costurilor. Potrivit specialiştilor, am fost informaţi că, în funcţie şi de tipul imobilului, putem reduce între 15% şi 30% din costurile privind subvenţia la energie termică. Prin acest proiect încercăm să ajutăm populaţia din Mangalia, care plăteşte sume uriaşe pentru încălzirea apartamentelor. Şi, pentru că, din câte a anunţat Boc, statul îşi va lua mâna de pe aceste subvenţii, refuzând să le mai acorde, noi, cei din administraţiile publice locale, trebuie să găsim soluţii. Una dintre acestea este izolarea termică a blocurilor pe banii administraţiei locale. Este un proiect îndrăzneţ, dar pe care îl vom duce la îndeplinire. Pot să-i asigur pe cetăţeni că ne vom ocupa imediat cum ne va permite timpul de acest proiect, care va duce la economii în facturile locuitorilor, dar şi la buget. În plus, prin această anvelopare vom schimba aspectul oraşului”, a spus primarul Tusac.