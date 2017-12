Apa de pe Terra, mai veche decât... Sistemul Solar

Aproape jumătate din cantitatea de apă de pe Terra este, probabil, mai veche decât Sistemul Solar, ceea ce creşte probabilitatea ca viaţa să existe pe exoplanete din Calea Lactee. Cercetarea vine să alimenteze dezbaterea privind întrebarea dacă moleculele de apă din alcătuirea cometelor şi din oceanele Terrei s-au format în discul de gaz şi praf care înconjura Soarele în tinereţea sa, acum 4,6 miliarde de ani, sau dacă provin dintr-un nor interstelar mult mai vechi, format din praf şi gaze. Folosind un model computerizat complex, care permite simularea semnăturilor chimice ale moleculelor de apă formate în Sistemul Solar şi ale celor formate înaintea naşterii Soarelui, cercetătorii au descoperit că între 30% şi 50% din apa pe care omenirea o foloseşte astăzi este mai veche decât Soarele cu circa un milion de ani. Având în vedere că apa este un factor-cheie pentru apariţia şi dezvoltarea vieţii pe Pământ, rezultatele acestui studiu sugerează că viaţa poate exista şi în altă parte în galaxia noastră, subliniază cercetătorii Universităţii din Exeter, Marea Britanie.

Până acum se credea că formarea apei pe Terra a avut loc graţie condiţiilor unice care au existat la începuturile Sistemului Solar şi care se întrunesc foarte greu şi rar în altă parte. Rezultatele studiului susţin ideea că o parte din apa existentă în Sistemul Solar provine din mediul în care Soarele s-a format şi care exista înainte de naşterea stelei. Dacă formarea Sistemului Solar este tipică celei a unei stele, înseamnă că apa este un ingredient obişnuit implicat în formarea tuturor sistemelor planetare. Formarea moleculelor de apă, pornind de la atomii de hidrogen şi oxigen, este un element omniprezent în primele etape ale formării tuturor stelelor. ”Apa sub formă de gheaţă pe care o observăm în cercetările noastre astronomice se formează doar în condiţii de temperatură extrem de scăzută, de doar zece grade Kelvin peste zero absolut. Zero absolut sau 0 grade Kelvin este punctul de pe scara termodinamică la care energia termică a unui sistem îşi atinge minimul, în sensul că nu se mai poate extrage căldură din sistem, şi corespunde unei temperaturi de 273,15 grade Celsius, înainte de naşterea unei stele, fiind prezentă în procesul de formare a tuturor sistemelor stelare”, a explicat profesorul Ted Bergin.

Până în prezent, telescopul spaţial american Kepler a detectat aproape o mie de exoplanete în Calea Lactee, potrivit astronomului Bergin. ”Având în vedere abundenţa apei în momentul formării sistemelor planetare, prevalenţa vieţii în întreaga galaxie este promiţătoare”, a mai afirmat Ted Bergin. Pe de altă parte, o altă echipă de astronomi a anunţat, miercuri, detectarea în premieră a prezenţei vaporilor de apă în atmosfera unei exoplanete îndepărtate de talia lui Neptun, adică de patru ori mai mare decât Pământul.