Apa îmbuteliată, interzisă într-un oraşel australian

Locuitorii din Bundanoon au votat, miercuri, cu o majoritate covîrşitoare, să scape oraşul de apa îmbuteliată, pentru a combate amprenta de carbon cauzată de îmbutelierea şi transportarea apei. Bundanoon devine primul oraş australian care se întoarce la utilizarea robinetului de dragul mediului înconjurător. Afaceriştii din orăşelul de 2.500 de oameni din statul australian Noua Galie de Sud au fost de acord să înlocuiască sticlele de unică folosinţă cu sticle reutilizabile, care pot fi umplute cu apă din fîntîni şi au convenit să suporte pierderile la vînzări.

Cheltuielile Australiei pe apa îmbuteliată au ajuns la aproximativ 500 de milioane de dolari în 2008, cu 10% mai mult decît în 2007. Grupul de mediu Do Something!, care a sprijinit interzicerea pungilor de plastic în Coles Bay din Tasmania, a salutat decizia autorităţilor din Noua Galie de Sud şi a orăşelului Bundanoon. Organizaţii precum grupul de conservare World Wide Fund (WWF) au desfăşurat campanii împotriva apei îmbuteliate, explicînd că resursele sînt irosite în procesele de îmbuteliere şi transport al apei. În plus, apa îmbuteliată nu este mai sigură sau mai sănătosă decît apa de la robinet, dar ajunge să coste de 1.000 de ori mai mult. Campania s-a răspîndit în afara oraşului Bundanoon, urgentînd Guvernul Noii Galii de Sud, cel mai populat stat australian, să găsească metode de a renunţa la apa îmbuteliată. Premierul local, Nathan Rees, a anunţat imediat că interzice achiziţionarea apei îmbuteliate în cadrul departamentelor de stat şi al agenţiilor. “Apă de la robinet nu este mai bună doar pentru mediu, ci şi pentru portofelul nostru. Poţi să îţi umpli o sticlă de 1.350 de ori cu banii cu care ai cumpăra o sticlă îmbuteliată”, a precizat Nathan Rees.

Pe piaţa rămîn însă băuturile nesănătoase. Şeful Institutului australian de Apă Îmbuteliată, Geoff Parker, consideră că interdicţia este dezamăgitoare pentru că le răpeşte consumatorilor posibilitatea de a alege şi pentru că este în detrimentul îmbuteliatorilor şi al distribuitorilor. “Apa îmbuteliată nu înlocuieşte apa de la robinet, dar este în competiţie cu alte băuturi şi decizia de a înlătura cea mai sănătoasă dintre opţiuni nu este logică. Amprenta de carbon lăsată de o sticlă de apă produsă local este mult mai mică decît cea lăsată de o conservă de roşii importată, decît brînza importată sau şampania franţuzească. Trebuie să gîndim în perspectivă”.