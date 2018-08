Apă mai curată pentru constănțeni. A fost inaugurată Stația de tratare Palas!

În ultimii ani, RAJA SA a cunoscut o transformare radicală. Compania s-a dovedit a fi on exemplu de succe în domeniul investițiilor din fonduri europene. Prin proiectele derulate, compania s-a preocupat constant de îmbunătăţirea standardelor de viaţă a populaţiei şi de protecţie a mediului. Una dintre cele mai importante investiții realizate de RAJA SA, prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007- 2013, „Reabilitarea și modernizarea Stației pentru Tratarea apei potabile Palas”, a fost finalizată, conducând la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă potabilă, în beneficiul sănătății populației Municipiului Constanța, spun reprezentanții companiei de apă. Stația a fost inaugurată vineri, 31 august, în prezența ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb și a premierului Viorica Dăncilă. „Compania noastră parcurge de mulți ani un drum consecvent, rapid, dinamic, de modernizare. Cu schimbări majore care se văd de la an la an. Este o stație de tratare a apei potabile care asigură apa pentru municipiul Constanța și orașul Năvodari. Este o apă potabilă, monitorizată prin analize de laborator ce se efectuează la fiecare două ore. Este o apă curată, sănătoasă, cu aceleași calități ca și apa de izvor. Este o contribuție majoră la sănătatea populației, la o viață curată și civilizată. Această stație a fost realizată prin POS Mediu. O stație care este o investiție de peste 24 de milioane de lei, din care peste 4 milioane de lei au fost asigurate de RAJA”, a declarat directorul RAJA SA, Felix Stroe.

În vederea conformării cu Directivele asumate de România prin Tratatul de Aderare la UE, RAJA SA a contribuit la dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată prin implementarea a 5 proiecte finanțate prin POS Mediu, valoarea totală a proiectelor ajungând la peste 1,5 miliarde de lei. Unul dintre cele mai ambițioase proiecte din această serie este „Reabilitarea și modernizareasistemului de alimentare cu apă și canalizare în regiunea Constanța - Ialomița”, din care face parte și reabilitarea Stației de tratare Palas. „Prin cele 9 conducte de distribuție este asigurată furnizarea apei potabile în flux continuu pentru circa 350.000 de locuitori din municipiul Constanța și orașul Năvodari. Calitatea apei este în permanență monitorizată prin laboratoarele proprii ale RAJA SA, iar siguranța sănătății populației este garantată de tehnologia modernă aplicată. Totodată, prin capacitatea de stocare a apei tratate, se conferă autonomie de funcționare și în situații de avarie, ceel patru rezervoare de 20.000 de metri cubi la care se mai adaugă unul de 10.000 de metri cubi și unul de 6.000 de metri cubi asigurând apa necesară pentru o perioadă mare de timp”, se arată într-un comunicat al RAJA SA.