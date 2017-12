Apa minerală cu aur și argint din România, vedetă în întreaga lume

Aur’a, singura apă minerală de trei stele din România cu conținut de aur și de argint și cu pH ridicat, a fost lansată în vara anului trecut, iar acum este livrată în țări din întreaga lume. Dacă în România o sticlă de 750 ml de apă Aur’a costă între 12 și 25 de lei, în țările arabe sau China prețul se ridică și la 25 de euro. Fabrica de îmbuteliere a apei cu aur și argint se află în localitatea Ocna de Fier, din județul Caraș-Severin, și a fost deschisă în luna iunie 2016, în urma unei investiții de aproximativ trei milioane de euro. Horațiu Rada, unul dintre cei doi oameni de afaceri care au lansat pe piață Aur’a, relatează că apa îmbuteliată provine de la izvorul Ursoanea, din Munții Dognecei, care a fost ales după doi ani de testări. „Căutarea apei trebuia făcută într-o zonă în care nu prea există activități umane (industriale), unde media de viață a localnicilor este ridicată și în care ai certitudinea că în bazinul hidrografic din care se va capta apă nu sunt activități majore de poluare. Am mers pe zona Carașului, unde am identificat mai multe surse, mai multe izvoare. În 2013 am început totul, iar aproape doi ani am făcut probe, teste, evaluări în funcție de surse. Ultima variantă a fost izvorul Ursoanea, în Ocna de Fier”, a afirmat Horațiu Rada.

În urma analizelor efectuate, s-a ajuns la concluzia că apa care izvorăște din Munții Dognecei conține coloizi de aur și argint, are un pH ridicat și ajunge la suprafață filtrată natural prin straturi de nisip, bolovănișuri, argile și pământ vegetal.

„Văzând că avem această apă, o apă de bebeluș, cum am numit-o noi, am început să ne gândim ce putem să facem cu ea. Șase luni am așteptat să ne hotărâm în ce direcție ne îndreptăm și am zis că mergem pe zona sticlei. Am început demararea investiției prin achiziția de utilaje pentru îmbutelieri sticle, pentru spălare, pentru automatizare. Apoi am trimis apa la Institutul Internațional de Testare a Calității Gustului de la Bruxelles, în februarie 2016. Eu știam parametrii apei, dar voiam să văd unde se poziționează. Am fost anunțați că am primit cea mai înaltă distincție, de trei stele de aur, avem singura apă din România de trei stele”, a mai spus omul de afaceri timișorean. Horația Rada spune că a primit distincția pentru Aur’a în 2 iunie 2016, iar după acest eveniment a început să primească mesaje din întreaga Europă de la potențiali cumpărători, motiv pentru care imediat a și fost lansat produsul pe piață. „Am fost bombardați cu tot felul de mesaje de la potențiali cumpărători, de la distribuitori din toate colțurile lumii și au început vizite: din China, din țările arabe, din Turcia, din Germania, din Franța, de peste tot. Oamenii ne-au contactat, au venit, au văzut, s-au convins că există sursa, că nu se face nimic asupra ei. Este un proces foarte complex să poziționezi un asemenea produs într-o zonă de lux, de nișă”, a explicat Horațiu Rada.

„Apa noastră ajunge în țările arabe, dar și în China, Franța, Italia, Germania, Cehia, Slovacia. În România, Aur’a se găsește în zona magazinelor naturiste și în restaurante de lux, cluburi și totul este într-o continuă creștere. Cu SUA suntem pe punctul de a omologa biroul și partea de certificare alimentară pentru piața de acolo. Am avut și o întâlnire cu ambasadorul Rusiei în România, la Timișoara, și i-am prezentat produsul. La început a avut o reținere, apoi a spus: Wow, seamănă cu o votcă”.

Horațiu Rada a ales să pună apa cu aur și argint într-o sticlă transparentă cu scopul de a o scoate în valoare și spune că a avut curaj să facă acest lucru. „Trebuie să ai curaj să pui o apă într-o sticlă transparentă. O sticlă care este puțin colorată, verzuie, albăstruie, te duce spre zona de frumos, te inspiră, dar nu-ți conferă siguranță că în interior este chiar ceea ce se spune. O sticlă transparentă nu este protejată, este o sticlă care se lasă descoperită și spune ce are de spus”, a explicat întreprinzătorul.

Potrivit acestuia, într-o asemenea investiție nu se impune un număr foarte mare de personal. În jur de 15 persoane lucrează constant, la care se adaugă patru, cinci persoane, care reprezintă colaborări externe, pe partea de grafică, artistică, de promovare. Datorită cererii, capacitatea de producție a fabricii de îmbuteliere a apei din județul Caraș-Severin s-a triplat. Astfel, în acest moment, pot fi îmbuteliate și 4.000 de sticle pe oră, iar pe lună - aproape două milioane. Timișoreanul a mai spus că apa pe care o vinde „se îmbuteliază la sursă, adică din locul de unde izvorăște până ajunge în sticlă sunt 47 de metri, nu se poate întâmpla absolut nimic asupra ei. Este o apă microbiologic pură și naturală. Această apă este alcalină, adică este o apă vie, prin menținerea pH-ului într-o plajă de peste opt”.