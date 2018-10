Apa nu se încălzeşte cu replici! Autoritățile se ceartă și copiii suferă!

09:22:00 / 02 Octombrie 2018

apa calda

Din pacate ptr.noi toti, o mare parte dintre constanteni sunt ignoranti si nu inteleg cum clasa politica , la unison cu edilul orasului isi manifesta intreaga "competenta" in slujba noastra, a tuturor. Daca as fi in asentimentul lor ( al celor multi pe care nu-i putem compara cu cei putini asa cum spunea Liiceanu) as striga ca in anii 80: "Multumim din inima partidului " ,aveti toata stima si mindria noastra.