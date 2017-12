Apa și canalizarea aduc comuna Pantelimon în secolul XXI

Încă mai există sate în România în care oamenii trăiesc ca acum 100 de ani, fără utilități, fără infrastructură, cu WC-uri și fântâni în curte. Evident că și mijlocul principal de transport se bazează în special pe tracțiunea animală. Cum este posibil ca sătenii să trăiască în asemenea condiții în secolul XXI? Autoritățile locale evită să dea un răspuns concret, iar adesea spun cu jumătate de gură că lipsa banilor „oprește” timpul în loc în comune. E un lucru bun sau rău? Depinde din ce unghi privim problema. Dacă ne luăm după faptul că orășenii au ocazia să vadă cum trăiau strămoșii lor, nu este un lucru rău, însă, dacă stăm să ne gândim la eforturile pe care oamenii trebuie să le facă zilnic pentru a-și îngriji gospodăriile, nu este un lucru tocmai bun. În aceste condiții trăiesc aproximativ 810 persoane din trei sate arondate comunei constănțene Pantelimon - Runcu, Nistorești și Călugăreni.

APĂ ȘI CANALIZARE Potrivit autorităților locale, începând de anul acesta, condițiile de trai din localitățile mai sus enumerate vor ajunge, în curând, demne de zilele noastre, întrucât Primăria a demarat lucrările de montare a sistemelor centralizate de apă și canalizare, după nouă ani de așteptare a fondurilor europene. Primarul comunei, Vasile Neicu, a declarat că ambele utilități sunt incluse într-un proiect integrat și că, peste doi ani, toate gospodăriile vor fi racordate la sistemele centralizate. „Demult ne doream să facem această investiție, pentru că și localnicii noștri au dreptul să se bucure de aceste utilități. Pentru a-și uda grădinile, cetățenii scot apă din fântână cu găleata. Când vor să se spele, la fel. Vara, efortul este mai mic, dar iarna este foarte greu. De aceea, de aproape un deceniu ne luptăm să le racordăm casele la rețeaua de apă. Din fericire, am primit fonduri de la Uniunea Europeană, iar la începutul acestui an am demarat lucrările la sistemul de apă, ce se va întinde pe aproximativ 20 km și care va acoperi satele Runcu, Nistorești și Călugăreni. Și pentru ca tacâmul să fie complet, vom introduce și sistem de canalizare. Așa îi vom aduce pe oameni mai aproape de zilele în care trăim”, a afirmat edilul. Neicu a subliniat că Primăria va racorda, gratuit, toate gospodăriile la rețelele de apă și canalizare menajeră.

ASFALT Cum vor arăta străzile după ce vor fi introduse utilitățile? Aceasta este întrebarea pe care edilul și-a adresat-o, iar răspunsul nu l-a satisfăcut, ținând cont de faptul că a decis să asfalteze drumurile din comună. „După finalizarea lucrărilor la rețele, drumurile cu greu mai pot fi circulate, pentru că în locurile în care s-au făcut săpături se lasă pământul. Poți să pui și piatră, dar până se așază, trece mult timp. De aceea, am decis ca pe toate străzile din sate să turnăm covor asfaltic”, a declarat Vasile Neicu.