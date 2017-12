Apărarea cursului scumpeşte creditul în lei

O NOUĂ LIMITARE Referinţa leu/euro a urcat ieri cu 0,87 bani, la 4,4939 unităţi, după ce banca centrală a limitat, pentru a treia săptămână la rând, suma maximă pe care băncile o pot împrumuta în cadrul licitaţiilor repo, la 4 miliarde lei. Pentru dolar, Banca Naţională a României (BNR) a afişat ieri un curs de 3,6404 lei, cu 1,54 bani mai mare decât cel de vineri; pentru francul elveţian, referinţa a urcat cu 0,69 bani, de la 3,7344 la 3,7413 unităţi. Potrivit dealerilor, leul a beneficiat parţial de decizia BNR de plafonare a injecţiilor de lichiditate în piaţa bancară, întrucât dobânzile practicate de bănci au crescut uşor. Totodată, pe fondul vânzărilor indirecte de euro, cursul leu/euro a scăzut cu 3,5%, de la maximul istoric de 4,6481 unităţi. Astfel, leul a recuperat mare parte din deprecierea de 4,4% înregistrată de la începutul lui iulie şi până pe 3 august, pe fondul tensiunilor politice. Strategia BNR este simplă - strângând leii din piaţă, lichiditatea scade, şi, cu mai puţini lei pentru aceeaşi cantitate de valută, moneda naţională se apreciază. Planul are însă şi o consecinţă mai puţin plăcută - creditele în lei se scumpesc, întrucât dobânzile sunt calculate în funcţie de Robor (care a crescut deja cu 0,4 - 0,5 puncte procentuale). „Dacă este vorba doar de o limitare speculativă, în momentul în care cursul ajunge la un nivel acceptat de BNR, constrângerile ar putea fi ridicate, permiţând dobânzilor să revină la normal. Corecţia leului este semnificativă şi nu cred că banca centrală va merge prea departe cu aceste măsuri”, consideră economistul senior al ING Bank, Vlad Muscalu.

UN ULTIM OBSTACOL? Trecând peste anihilarea speculei de către BNR, leul mai are în faţă un hop - decizia Curţii Constituţionale (CC) privind referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. „Nu vor fi efecte pozitive, indiferent de rezultat - invalidarea scrutinului din 29 iulie va intensifica tensiunile politice, în vreme ce validarea ar duce la alegeri prezidenţiale anticipate, însoţite de posibile derapaje fiscale. În plus, dacă CC amână şi mâine (n.r. - azi) decizia, atmosfera de incertitudine se va prelungi, cu efecte negative asupra pieţei”, mai spune Muscalu, într-o notă publicată ieri de ING. Analiştii băncii au o prognoză extrem de sumbră pentru finele anului - 4,85 lei/euro, cu mult peste nivelul actual, de circa 4,5 unităţi. Şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) are o prognoză similară, deşi prezentată într-un mod ceva mai optimist. Săptămâna trecută, Şeful misiunii FMI la Bucureşti, Erik de Vrijer, a spus că rata de schimb este aproape de echilibru şi că leul are un mic spaţiu de apreciere, după ce situaţia reintră în normalitate. De Vrijer a dat însă şi un avertisment - toate prognozele sunt condiţionate de o rezolvare rapidă a crizei politice.