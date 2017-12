Apărarea României, aproape inexistentă

O analiză publicată de revista Universității Naționale de Apărare „Carol I“ arată că forța de răspuns a României în cazul unei agresiuni este aproape inexistentă în 2015. Specialiștii au apreciat că, în caz de război, apărarea aeriană cu aviaţia de vânătoare şi rachetele sol-aer se poate executa numai pe durata a 1-2 zile și că nu se pot asigura apărarea aeriană a aerodromurilor militare, acoperirea aeriană a dispozitivului operativ al forţelor terestre sau navale, precum şi a obiectivelor strategice naţionale. Mai mult, studiul citat arată că asigurarea forţelor pentru misiuni de intervenţie la criză teroristă se poate realiza, în starea în care se află, în condiţii de disponibilitate limitată. Specialiștii mai arată că cerinţele de mentenanţă, reparaţii şi suport logistic se asigură la un nivel extrem de redus faţă de necesităţi, respectiv aproape 13%.

PREGĂTIRE DE CRIZĂ

În caz de pace, raportul Universității Naționale de Apărare „Carol I“ arată că Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, sub comanda NATO, se execută în zona de risc ridicat şi sub nivelul standardelor NATINAMDS, pentru încă un an. Nu se asigură menţinerea nivelului de antrenament al personalului, cu riscul de a nu mai avea piloţi pregătiţi să execute serviciul de luptă în toate condiţiile. În același timp, Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană sub comanda naţională, prin rotaţie, cu câte un batalion de rachete sol-aer din compunerea brigăzii de rachete sol-aer se poate executa limitat, în condiţiile insuficienţei suportului logistic, lipsei carburantului special şi epuizării resursei tehnice a rachetelor. Supravegherea spaţiului aerian şi avertizarea timpurie se asigură cu potenţial limitat, în condiţiile posibilităţilor reduse de menţinere a parametrilor de descoperire ai radarelor FPS-117 şi TPS-79(R) fără alocarea bugetară necesară susţinerii contractelor de suport logistic. Nu se poate realiza capacitatea operaţională finală pentru detaşamentul de opt elicoptere de transport NATO, destinat asigurării contribuţiei la NRF 2016 (NATO Reaction Force). Totodată, nu se poate asigura iniţierea operaţionalizării unor detaşamente formate din elicoptere şi avioane pentru sprijinul Forţelor pentru Operaţii Speciale.