Aparat de diagnosticare rapidă a leucemiei

Pacienții cu leucemie au o șansă în plus la viață, după ce Asociația Română împotriva Leucemiei (ARIL) a predat, ieri, Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) un flowcitometru în valoare de circa 200.000 de euro, echipament esențial în diagnosticarea rapidă și corectă a bolilor hematologice. ”Fiind o fostă pacientă, ajunsă în fază terminală și salvată, am dorit să pun experiența mea în slujba bolnavilor de leucemie. Imediat după ce am terminat tratamentele, am luat decizia că nu voi întoarce spatele niciunui pacient și că îi voi ajuta cu tot ce voi putea, astfel ca pacienții să aibă o șansă în plus la viață. De aceea, am fondat, în 2006, Asociația Română împotriva Leucemiei, alături de Iustina Mocanu - în memoria căreia dedicăm acest proiect -, dar și de alți pacienți, aparținători și persoane care au dorit să se implice”, a declarat, ieri, Monica Bunaciu, președintele ARIL. Ea a precizat că, la început, asociația a ajutat punctual diverși pacienți, care aveau nevoie de tratament în străinătate. ”Ulterior, am dezvoltat programe de suport psihologic în secțiile de hematologie din spitalele Fundeni, Municipal și Colentina, iar, din decembrie 2013, am demarat proiectul de dotare a laboratorului de hematologie SUUB cu acest flowcitometru, pus astăzi oficial în funcțiune”, a explicat Bunaciu. Conf. dr. Horia Bumbea, medic primar de hematologie clinică în SUUB, a afirmat că dotarea cu acest aparat reprezintă un pas înainte pentru laborator către standardul de diagnostic imunofenotipic, care va permite alinierea la standardul european în materie.