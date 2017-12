Aparate de ultimă oră pentru Spitalul Județean; unul este unic în S-E țării!

Dezvoltarea sistemului de sănătate local se face parcă cu încetinitorul la nivelul județului nostru; din păcate, guvernanții nu se zbat prea tare, dovada clară a acestui fapt este că unul dintre cele mai mari orașe din țară, Constanța, nu are încă un spital de copii, care este absolut necesar. Nu o spunem noi, ci o spun chiar medicii, care simt acest lucru zilnic, pe ”pielea lor”. Între timp, cea mai mare unitate sanitară din județ - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța - este ajutată de unele asociații. Asociația Dăruiește Aripi este deja cunoscută pentru sprijinul acordat până acum unității sanitare. Recent, SCJU s-a bucurat de noi donații absolut necesare, obținute de către Dăruiește Aripi în parteneriat cu Cora România. Mai exact, secțiile de pediatrie ale SCJU au primit echipamente medicale în valoare de 125.947 lei. Campania anuală a Cora a ales în acest an proiectele Dăruiește Aripi. Timp de 3 luni, în perioada 3 mai - 31 iulie, clienții au putut dona sume de bani direct la casele de marcat sau contravaloarea punctelor acumulate din cumpărături de pe tichetul lor, pentru proiectul de achiziționare de echipamente medicale. ”Ne bucurăm că Cora România a ales Asociația Dăruiește Aripi pentru a fi partener în campania luna Inimilor deschise. Am ales să mergem pe fiecare secție, am vorbit și cu pacienți și am decis ca de banii care au fost strânși să cumpărăm câteva echipamente extrem de necesare pentru buna desfășurare a actului medical”, a declarat Alina Pătrăhau Vasea, fondatoarea Dăruiește Aripi.

APARATES-au achiziționat următoarele dispozitive: Sonda cardiacă, care va ajunge în secția de oncopediatrie; acest echipament medical performant este indispensabil în diagnosticarea precoce și monitorizarea disfuncțiilor cardiologice la copiii aflați sub tratament. De asemenea, el va mai fi folosit în mod gratuit și la copiii politransfuzați ce suferă de talasemie majoră, pentru screening-ul bolilor congenitale cardiace, screening-ul afectărilor cardiace autoimune și cele în cadrul reumatismului articular acut. Un alt apart este Videocapilaromicroscopul. El detectează schimbări structurale și funcționale la nivelul capilarelor subunghiale etichetate clinic ca sindrom Raynaud, informații necesare în diagnosticul precoce al bolilor autoimune de tip scleroză sistemică, Lupus eritematos sistemic, dermatomiozită, boala mixtă de tesut conjunctiv, artrită idiopatică juvenilă. Toți copiii cu aceste diagnostice vor beneficia de evaluare capilaroscopică gratuită utilă în diagnosticul și monitorizarea periodică stabilită în cadrul Centrului Medical de Zi Focus, din cadrul Policlinicii nr. 1 Constanța, din incinta SCJU. Au mai fost achiziționate: șapte pompe automate de perfuzie care vor ajunge pe secția de pediatrie, cu ajutorul cărora se vor administra terapii medicamentoase în tratamentul copiilor. Aceste echipamente sunt indispensabile deoarece chimioterapia și alte tipuri de tratamente se fac în doze și durate precise, pompele securizând astfel actul medical și confortul micului pacient. Instrumentarul de ortopedie pediatrică este absolut necesar pe secția de chirurgie și ortopedie pediatrică pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale și în luna august medicii au participat la un training pentru folosirea acestor echipamente la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Tot în beneficiul copiilor bolnavi, internați la ultimele etaje ale Spitalului Județean, au achiziționat și șase aparate de aer condiționat, pentru a îmbuntăți un pic și condițiile în care sunt nevoiți să stea copiii imobilizați la pat, a adăugat Alina Vasea. ”Spitalul avea nevoie mare de aceste aparate, și spitalul ne-a ajutat să găsim cele mai bune informații pentru a le achiziționa. Mulțumim pentru toată deschiderea”, a spus fondatoare Dăruiește Aripi. Directorul Cristian Năstase - Cora City Park și Cora Brătianu, a declarat că această campanie a început la inițiativa Alinei Vasea: ”Anumite sume de bani am vrut să fie direcționate către proiecte palpabile, reale, din zona problematică a SCJU. Dorim ca toți constănțenii să aibă servicii de calitate acasă. A fost o sumă foarte mare strânsă”.

CE SPUN MEDICII? Directorul medical al SCJU, dr. Bogdan Obadă, mulțumește asociației și Cora pentru sprijin: ”Aparatura este binevenită. Vorbim de aparatură de ultimă generație; ne ajută atât pentru diagnostic cât și pentru tratament, avem medici care s-au specializat pentru a o folosi”. La rândul său, șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, prof. univ. dr. Constantin Tica a mulțumit sponsorilor și asociației pentru ajutor. ”Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică este unică în toată Dobrogea, spitalele private (pacienții) vin spre noi. Copilul are dreptul la o medicină de înaltă performanță, gratuită, indiferent de venit, ceea ce nu este adevărat. Din păcate, tot timpul pe specialitățile de copii tot ce s-a făcut a fost posibil cu teledoane, cu donații și mai puțin prin grija guvernanților. Cel mai bun exemplu este că orașul Constanța, față de alte orașe, nu are un spital de copii. Toate investițiile făcute au fost pentru adulți”, a declarat profesorul.

Pe de altă parte, coordonatorul secției de onco-hematologie pediatrică Centrul Medical Focus, dr. Adriana Apostol, a declarat că acum există un ecograf pentru copii; vor beneficia toți copiii din spital indiferent unde sunt internați, fie pe secția de chirurgie pediatrică, pediatrie , fie pe onco-pediatrie. ”Vom putea face examinările în timp real, repede și fără mari programări, datorită celor doi medici cardiologi. În lipsa aparatelor, dacă nu aveam acces la cele ale adulților trebuia să îi trimitem la București, la un cardiolog de copii. Nu toți aveau posibilitatea, sau așteptau medicii să se întoarcă din concedii”, a adăugat dr. Apostol. Dr. Ramazam Ana-Maria, medic reumatolog, colaborează pe partea de reumatologie pediatrică: ” Videocapilaromicroscopul este un microscop mai avansat, evaluează modificările circulației periferice în bolile copilului și adolescentului. El identifică foarte precoce modificările, ne ajută foarte mult pentru diagosticul lor. Am făcut cursuri, ținem legătura cu inițiatorii acestor investigații inovatoare. Este singurul aparat din această zonă; există câteva asemenea aparate în țară, cel mai apropiat era la 200 de km”. Această investigație nu se poate înlocui cu nimic, este o investigație nouă, dezvoltată în Europa și SUA. Este o investigație non-invazivă, iar modificările apar chiar și cu un an înainte de debutul bolii. ”Sunt descoperite de regulă boli rare. Noi le putem exclude repede prin această investigație, ceea ce este un mare avantaj”, a explicat dr. Apostol Adriana.