Aparate noi pentru secțiile de pediatrie ale Spitalului Județean Constanța!

Dăruiește Aripi în parteneriat cu Cora România au achiziționat pentru secțiile de pediatrie din Spitalul Județean Constanța echipamente medicale în valoare de 125.947 lei. Campania anuală a Cora a ales în acest an proiectele Dăruiește Aripi. Timp de 3 luni, în perioada 3 mai - 31 iulie, clienții au putut dona sume de bani direct la casele de marcat sau contravaloarea punctelor acumulate din cumpărături de pe tichetul lor, pentru proiectul de achiziționare de echipamente medicale ce vor fi folosite în secțiile de pediatrie din Spitalul Județean Constanța. Casierele au înțeles importanța rolului lor și utilitatea proiectului propus de Dăruiește Aripi și, în acest an, suma strânsă a fost una record, aproximativ 28.000 euro. S-au achiziționat următoarele dispozitive: Sonda cardiacă, care va ajunge în secția de oncopediatrie; acest echipament medical performant este indispensabil în diagnosticarea precoce și monitorizarea disfuncțiilor cardiologice la copiii aflați sub tratament. De asemenea, el va mai fi folosit în mod gratuit și la copiii politransfuzați ce suferă de talasemie majoră, pentru screening-ul bolilor congenitale cardiace, screening-ul afectărilor cardiace autoimune și cele în cadrul reumatismului articular acut.

APARATE Un alt apart este Videocapilaromicroscopul. El detectează schimbări structurale și funcționale la nivelul capilarelor subunghiale etichetate clinic ca sindrom Raynaud, informații necesare în diagnosticul precoce al bolilor autoimune de tip scleroză sistemică, Lupus eritematos sistemic, dermatomiozită, boala mixtă de tesut conjunctiv, artrită idiopatică juvenilă. Toți copiii cu aceste diagnostice vor beneficia de evaluare capilaroscopică gratuită utilă în diagnosticul și monitorizarea periodică stabilită în cadrul Centrului Medical de Zi Focus. Dr. Apostol Adriana, coordonator secția de onco-hematologie pediatrică Centrul Medical Focus a declarat: „Acest tip de investigații este unic în zona de Sud Est a României, în acest moment pacienții trebuind să parcurgă peste 200 de kilometri la cel mai apropiat spital care pune la dispoziție acest tip de examinare clinică. Secția onco-hematologie și reumatologie din Constanța are deja doi medici specializați pentru acest tip de examinări și acum vor avea la dispoziție și echipamentul medical necesar pentru a realiza un act medical de calitate”. Au mai fost achiziționate: șapte pompe automate de perfuzie care vor ajunge pe secția de pediatrie, cu ajutorul cărora se vor administra terapii medicamentoase în tratamentul copiilor. Aceste echipamente sunt indispensabile deoarece chimioterapia și alte tipuri de tratamente se fac în doze și durate precise, pompele securizând astfel actul medical și confortul micului pacient.

Instrumentarul de ortopedie pediatrică este absolut necesar pe secția de chirurgie și ortopedie pediatrică pentru efectuarea intervențiilor chirurgicale și în luna august medicii au participat la un training pentru folosirea acestor echipamente la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Tot în beneficiul copiilor bolnavi, internați la ultimele etaje ale Spitalului Județean, am achiziționat și șase aparate de aer condiționat, pentru a îmbuntăți un pic și condițiile în care sunt nevoiți să stea copiii imobilizați la pat. „Ne-am asigurat așadar că aceste echipamente sunt de un real folos copiilor și mulțumim partenerilor noștri pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. Împreună cu hipermarketurile Cora și clienții lor constănțeni, am mai pus o caramidă la ceea ce înseamnă să construim o Constanță cu copii cât mai sănătoși”, a declarat Alina Pătrăhau Vasea, fondatoarea Dăruiește Aripi.