Apartament mistuit de flăcări

Locatarii unui bloc din Năvodari au trecut, ieri, prin momente pe care nu le vor uita uşor, după ce într-unul dintre apartamente a izbucnit un incendiu. Oamenii au văzut îngroziţi cum un fum gros s-a răspîndit pe casa scării, iar uşa uneia dintre locuinţele situate la etajul al treilea al imobilului a fost cuprinsă de flăcări. Întrucît proprietarul apartamentului, Gheorghe Ardeleanu, nu era acasă, doi vecini mai curajoşi s-au încumetat să spargă uşa locuinţei, în încercarea de a stinge focul. "Am spart uşa cu piciorul, care era deja în flăcări şi am aruncat cîteva găleţi de apă înăuntru, dar nu am putut să intrăm, din cauza fumului înecăcios", a declarat unul dintre vecini. Întrucît focul ameninţa să se extindă şi la celelalte apartamente, militarii pompieri sosiţi la faţa locului au trecut la evacuarea locatarilor. În timp ce pompierii băteau din uşă în uşă, pentru a se asigura că în locuinţe nu rămîne nicio persoană, într-un alt apartament aflat la etajul trei, în care fumul gros se răspîndise deja, o fetiţă de 12 ani se străduia să strîngă rufele care erau întinse în balcon. Din fericire, ea a fost observată de vecinii care se adunaseră în faţa blocului, fiind scoasă din casă. Pompierii militari, care s-au deplasat la faţa locului cu două autospeciale, s-au luptat timp de aproape două ore cu flăcările. În ciuda eforturilor depuse, focul a mistuit un frigider şi întregul mobilier din bucătărie, cît şi un şifonier şi o canapea, care se aflau în sufrageria locuinţei. Ajuns acasă, la cîteva minute după ce militarii au reuşit să lichideze incendiul, proprietarul apartamentului a început să plîngă cînd a văzut dezastrul: pereţii şi ce a mai rămas din avutul său erau înnegriţi de fum, iar în locuinţa sa totul băltea în apă. "Doamne, de ce ne-ai bătut în felul acesta?", au fost singurele cuvinte pe care a putut să le rostească acesta. Întrucît la un moment dat bărbatul a leşinat, el a fost transportat cu ambulanţa la spital, unde a rămas sub observaţie medicală. De asemenea, alte două bătrîne au avut nevoie de îngrijiri medicale, din cauza intoxicaţiei cu fum. În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit de la un scurt circuit la tabloul electric, fiind suprasolicitat.