Apartamente noi cu doar 326 euro/mp!

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) a vândut, din octombrie până în prezent, 380 de locuinţe prin programul guvernamental „Prima Casă“, în valoare de 37 milioane lei, aproape cât vânzările totale realizate între 2009 şi 2014. „Vânzările prin „Prima Casă“ au mers foarte bine. Comparativ, în ultimii patru ani, ANL a vândut doar 413 locuinţe, care au adus un buget de 45 milioane lei“, a declarat, pentru „Telegraf“, directorul general al ANL, Dumitru Nancu. În prezent, pentru achiziţia de locuinţe construite de ANL, plafonul de garanţii de la stat se ridică la 497 milioane lei, reprezentând circa 40% din bugetul „Primei Case“. „Sumele obţinute din vânzările de locuinţe sunt utilizate pentru construcţia altora, în cadrul aceluiaşi proiect. Ca să impulsionăm vânzările, am început o campanie „door to door“ (din uşă în uşă - n.r.), prin care consilierii noştri prezintă oferte tinerilor care stau cu chirie“, a punctat Nancu. Până la 31 iulie, locuinţele ANL pot fi cumpărate cu 326 euro/metru pătrat, astfel că, pentru o garsonieră, preţul total este de 81.000 lei (circa 18.000 euro), pentru un apartament cu două camere - 113.200 lei (25.000 euro), iar pentru trei camere - 142.600 lei (32.000 euro). Un apartament cu patru camere costă 188.100 lei (41.800 euro). ANL a construit până în prezent 3.200 de case şi apartamente în 59 de locaţii, în cadrul proiectului „Locuinţe finanţate prin credit ipotecar“, şi peste 31.000 de apartamente destinate tinerilor sub 35 ani. La Constanţa sunt disponibile 482 de locuinţe, toate finalizate. Până acum s-au semnat contracte de vânzare-cumpărare cu 70 de persoane, iar cât de curând va demara construcţia a 48 de locuinţe destinate medicilor rezidenţi, potrivit datelor ANL. „Până la finele lui 2014 vrem să deschidem încă 18 şantiere, câte nouă pentru fiecare proiect (locuinţe cu credit, respectiv apartamente pentru tineri - n.r.). În total, vorbim despre 460 de locuinţe pentru tineri şi 200 pentru cei care vor să le achiziţioneze cu credit ipotecar. Bugetul alocat este de 64 milioane lei. Ele vor fi date în administrare primăriilor, care fac apoi repartiţia. Creditele pot fi luate de la orice bancă, în lei sau în euro, iar unde este posibil, împrumutul poate intra în „Prima Casă“”, a conchis Nancu. La ora actuală, ANL are în execuţie 1.945 de locuinţe pentru tineri în 38 de şantiere, dintre care cel puţin 1.200 vor fi livrate până la finele anului.