Apartamentul cu trei camere, mai rentabil decât cel cu două

• PREŢURILE AU SCĂZUT CU 7,8%, ÎN ULTIMUL AN • Constanţa se numără printre oraşele cu cele mai mari devalorizări ale apartamentelor, dar, deşi preţurile continuă să scadă, piaţa merge spre stabilizare, spun cei de la portalul imobiliare.ro. În prezent, preţul mediu al apartamentelor este de 941 euro/mp, în scădere cu 7,8% faţă de iunie 2010. Valoarea este sub media naţională, de 1.034 euro/mp (-11,1% faţă de anul trecut) şi plasează Constanţa pe locul trei în ţară, după Bucureşti (1.179 euro/mp, -7,8% faţă de iunie 2010) şi Cluj (989 euro/mp, -3,2%). Potrivit imobiliare.ro, cel mai mult s-au ieftinit apartamentele noi, al căror preţ mediu a coborât cu 9,3%, de la 1.006 la 912 euro/mp. De cealaltă parte, apartamentele vechi s-au ieftinit cu 7,4%, de la 1.024 la 948 euro/mp. „În cazul apartamentelor vechi, cea mai mare devalorizare a fost la garsoniere, al căror preţ mediu a scăzut cu 8,3%, în ultimul an, de la 1.035 la 949 euro/mp. Apartamentele cu două şi trei camere s-au ieftinit cu 7,3, respectiv 7,2%, de la 1.027 şi 1.021 euro/mp, la 952, respectiv 947 euro/mp. În concluzie, cel mai rentabil este să cumperi un apartament cu trei camere. Raportul suprafaţă/preţ este foarte bun”, spune reprezentantul imobiliare.ro, Alis Brebu.

• FALEZĂ NORD RĂMÂNE CEL MAI SCUMP CARTIER • În oferta portalului, cartierele constănţene cu cea mai bună reprezentare sunt Tomis Nord, Dacia şi Faleză, dinamica preţurilor din aceste zone, în ultimul an, fiind extrem de interesantă. Spre exemplu, în Tomis Nord, apartamentele cu două camere s-au ieftinit cu 15%, de la 55.000 la 47.000 euro, în timp ce preţurile apartamentelor cu trei camere nu s-au schimbat deloc, valoarea medie rămânând fixată la 65.000 euro. Preţul mediu al zonei a scăzut cu 6%, de la 1.031 la 964 lei, potrivit datelor imobiliare.ro. În Faleză Nord, cu 65.000 euro poţi achiziţiona un apartament cu două camere, iar preţul este acelaşi ca şi în iunie 2010. În schimb, apartamentele cu trei camere s-au ieftinit cu 7%, de la 88.000 la 81.500 euro. Media zonei este de 1.047 euro, cea mai ridicată din oraş, deşi a scăzut cu 4% faţă de anul precedent. Una dintre cele mai mari ieftiniri, de 9%, este notată în cazul apartamentelor cu două camere din zona Dacia, al căror preţ mediu a ajuns de la 60.000 la 54.500 euro. Preţul apartamentelor cu trei camere nu s-a modificat semnificativ, în ultimul an, valoarea medie fiind de circa 75.500 euro. La nivelul zonei, preţul mediu a scăzut cu doar 1%, de la 1.059 la 1.036 euro/mp.

• SCHIMBARE ÎN BINE, DIN 2013 • Ce urmează? „Nu ne aşteptăm la nimic spectaculos. 2011 va fi un pic mai bun decât 2010, iar 2012 va fi ceva mai bun decât anul în curs. Abia din 2013 sperăm să vină o perioadă stabilă, fără surprize. În prezent, problemele cu care ne confruntăm sunt lipsa investitorilor, blocajul de pe piaţa bancară şi criza care a blocat preţurile locuinţelor”, spune partenerul imobiliare.ro, Ilias Papageorgiadis, autorul cunoscutului blog pe teme de real estate realinromania-blog.com, prezent ieri la Constanţa, la o întâlnire cu specialiştii locali în imobiliare.