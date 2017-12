APELATIVE PREZIDENŢIALE

De cînd scriu rubrica de faţă m-am gîndit deseori la „violul colectiv” pe care politicienii contemporani îl comit asupra limbii române. O singură dată am dedicat un editorial acestei teme, însă la modul general. „Dulcea limbă ce-o vorbim”, cum spunea un clasic, a ajuns, în unele cazuri, să fie masacrată, pur şi simplu, atît în Parlament, cît şi în emisiunile de televiziune. Astăzi, aş vrea să mă refer la un subiect punctual, anume apelativele prezidenţiale, unele dintre ele devenite celebre, pe care preşedintele României le-a folosit în diverse ocazii.

Totuşi, trebuie să remarc, mai ales pentru cei care au uitat, că avem, pînă la Traian Băsescu, un precedent ilustru, care a intrat în istoria presei libere de după căderea comunismului. Este vorba despre faimosul „Măi animalule”… Mai ţineţi minte? În 1992, fostul preşedinte Ion Iliescu l-a gratulat cu acest apelativ pe ziaristul constănţean Paul Pîrvu, pe atunci coleg cu noi la „Telegraf”. La vremea respectivă, exclamaţia a făcut înconjurul agenţiilor de presă, iar tirajul “Telegrafului” a sărit la peste o sută de mii de exemplare pe zi! Culmea este că, ulterior, Ion Iliescu s-a dovedit extrem de manierat şi civilizat cu presa, dovadă că am avut de-a face doar cu un „accident stilistic” prezidenţial. Cine şi-ar fi închipuit, la momentul acela, că va apărea în peisajul politic de la Cotroceni un personaj cu un limbaj marinăresc mult mai colorat?! Cu menţiunea trecătoare că în mandatul prezidenţial al lui Emil Constantinescu nu s-au petrecut asemenea evenimente ce constituie sarea şi piperul presei.

De cînd s-a instalat în funcţia de preşedinte al României, ales prin vot direct, Traian Băsescu a inaugurat în meseria de politician un element nou, pitoresc, pe care l-am putea numi „jargonul comandantului de cursă lungă”. Într-adevăr, fie că se plimbă pe esplanada de la Cotroceni, fie că trece vijelios pe culoarele Parlamentului sau merge cu soţia la cumpărături electorale, cu o zi înaintea votului pentru demiterea sa, Băsescu are iluzia că s-ar afla tot pe puntea unei nave, acolo unde şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii! Vulgaritatea specifică vieţii de marinar i-a intrat sub piele şi sub limbă actualului preşedinte, iar eu sînt convins că nu va mai scăpa de această meteahnă nici cînd va ieşi la pensie şi se va plimba cu nepoţii prin parc… Celebrele apelative „Ţigancă împuţită”, „Păsărică”, „Băi caraghiosule”, pe lîngă multe alte expresii colorate pe care nu le îndură hîrtia de ziar, l-au transformat pe Traian Băsescu într-un personaj de mahala politică, adică exact acea tipologie care are popularitate într-o Românie manelizată.

Profit de această ocazie ca să fac o propunere publică grupului de presă „Realitatea - Caţavencu”. În „Atlasul de mitocănie urbană” lansat de Liviu Mihaiu ar putea intra, pe lîngă, să zicem, „mîrlanul de mall” sau „mitocanul de Dorobanţi”, o nouă categorie stilistică, ceva de genul „parvenitul politic” ori „mahalagiul prezidenţial” deoarece, măcar în acest fel, Traian Băsescu să rămînă în istorie… Salutare!