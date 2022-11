Apelează firmele din Constanța la muncitorii străini?

Firmele constănțene, la fel ca și altele din restul țării se confruntă cu un deficit de angajați. Daca ne gândim la sezonul estival știm deja că în această perioadă criza se adâncește și mai tare. De mult se apelează vara la muncitori din alte județe, însă, mai nou, firmele apelează și la muncitori străini. Acest lucru a început să fie din ce în ce mai popular în ultimii 2 ani, după ridicarea restricțiilor generate de Covid.

Cei mai mulți muncitori străini provin din Asia sau țări unde situația economică și nivelul de trai sunt sub nivelul României. În Constanța ei ocupă posturi pentru care nu se mai găsesc români: în restaurante, hoteluri, construcții, servicii portuare, șantiere navale, logistică și altele.

Am discutat cu patronul unui restaurant care a angajat în vară muncitori străini la bucătărie.

”Am angajat mai întâi o persoană din Nigeria, care era deja în România și lucrurile au mers foarte repede. Omul fiind deja aici nu am avut niciun cost legat de intrarea lui în țară, ci doar generate de schimbarea angajatorului. Pentru că am fost mulțumit de el am decis să mai aduc și am apelat la o agenție din București. M-am cam temut pentru că auzisem tot felul de povești și știam că sunt mulți escroci în acest domeniu, că oamenii fug. Am căutat pe internet și am intrat pe acest link: https://onestaff.ro/muncitori-straini/.

De aici am început să prin curaj. Am vorbit cu cei de la agenție și, pentru a fi mai sigur am cerut referințe de la trei clienți. Am discutat personal cu cei trei clienți care m-au asigurat că este vorba despre o firmă serioasă. În trei zile semnasem contractul și încheiasem și procesul de selecție pentru doi muncitori din Sri Lanka. S-au ocupat ei de toate actele și după două luni am primit telefon că oamenii ajung în București, la Otopeni, în 10 zile. Nu am plătit decât costul actelor, nimic în avans, sau comisioane,” a spus Andrei Popovici despre procesul de angajare a muncitorilor străini în restaurantul lui.