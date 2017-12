APIA a autorizat primele plăţi în avans pe suprafaţă, pentru 6.200 de fermieri

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat, vineri, plăţi de 2,7 milioane de euro către peste 6.200 de fermieri, ca avans la plăţile pe suprafaţă destinate producătorilor agricoli pentru anul 2009, după ce a primit, tot vineri, acordul Comisiei Europene (CE) în acest sens. „România a primit avizul CE pentru acordarea unui avans din plăţile pe suprafaţă destinate producătorilor agricoli, cuvenite pe anul 2009, în limita a 209,9 lei/ha, începînd cu 16 octombrie. Ţinînd cont de contextul economic actual şi, implicit de nevoia de finanţare a fermierilor, Ministerul Agriculturii, prin APIA, respectîndu-şi angajamentul, a autorizat pentru prima zi de plată suma de 2,7 milioane euro, echivalentul a 11,5 milioane lei unui număr de peste 6.200 de fermieri\", arată reprezentanţi ai ministerului. Fondurile sînt destinate producătorilor agricoli care au depus cereri în cadrul schemei de sprijn pe suprafaţă, din regiunile unde, în urma controlului, nu s-au constatat discrepanţe faţă de datele declarate în cereri. \"Plăţile vor continua în perioada următoare, astfel încît fondurile alocate să reprezinte un real sprijin pentru înfiinţarea culturilor de toamnă\", au mai arătat reprezentanţii. În cadrul campaniei din acest an, au fost depuse 1,1 milioane de cereri, România beneficiind de o alocaţie financiară de 623,3 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), la care se adaugă fonduri de la bugetul naţional şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). \"Este pentru prima dată cînd, în cursul unui an, fermierii primesc sprijinul pe suprafaţă pentru două campanii SAPS (Schema de plată unică pe suprafaţă), atît 2008, cît şi 2009. (...) În mai puţin de şapte luni, APIA a plătit peste un miliard de euro celor 1,1 milioane de fermieri care au depus cereri în cadrul campaniei 2008\", a declarat directorul general al APIA, Melinda Kerekes. Conform regulamentelor europene, plata pe suprafaţă se acordă, în mod normal, începând cu data de 1 decembrie, însă pentru acest an CE a decis ca plăţile să poată fi efectuate de la 16 octombrie. Avansul este de 209,98 lei/hectar, reprezentînd 70% din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată din FEGA, iar pentru anul 2009 cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 71,12 euro/hectar, potrivit unei hotărîri de guvern.