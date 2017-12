APIA Constanţă, pe locul doi pe ţară la plăţile pe suprafaţă pentru anul 2008

Chiar dacă în anii trecuţi nu a reuşit să impresioneze mai deloc Europa, Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Aagricultură (APIA) a reuşit să plătească, pînă la sfîrşitul lunii trecute, peste 500 (93,63%) din cele 537 milioane de euro pentru subvenţiile pe suprafaţă aferente anului 2008. Spre deosebire de alte state care au aderat înaintea noastră la UE, cazul Poloniei şi al Ungariei, care plătesc şi acum penalităţi consistente pentru întîrzieri la plăţile către fermieri, România a ajuns în situaţia de a pierde doar un milion de euro în agricultură. Potrivit directorului coordonator al APIA - Centrul Judeţean Constanţa, Aurel Şuşman, în campania 2008, la nivelul judeţului s-au primit 9.727 de cereri de plată pentru Schemele de Sprijin pe Suprafaţă (SAPS), totalizînd o suprafaţă de 449.157 de hectare. Pînă la 30 iunie, au fost autorizate la plată 9.679 de dosare pe 201 tranşe de plată, totalizînd 48.508.415 euro din solicitările propuse. „Asta înseamnă că am plătit 99.5% din solicitările primite, ceea ce ne plasează pe locul doi pe ţară după Timiş (100%), cele 38 de cereri fiind respinse pe motive de neeligibilitate sau alte probleme. În 2008, România a primit penalizări de 13,5 milioane de euro, acum vom plăti doar un milion. La nivelul judeţului Constanţa, suprafaţa eligibilă a crescut, dar avem mai puţini fermieri”, a declarat Şuşman. La rîndul său, directorul coordonator adjunct al APIA Constanţa, Mihail Marcu, a declarat că rezultatele foarte bune obţinute de judeţul nostru se datorează schimbării managemenului instituţiei, dar şi muncii echipelor din centrele locale. “Avem şapte centre locale care au lucrat într-un mod extraordinar. Centrul Hîrşova a fost primul care a terminat înregistrarea dosarelor şi, deşi volumul de muncă a fost foarte mare, rezultatele au fost foarte bune”, a declarat Marcu. Reprezentanţii APIA susţin că, din cauza problemelor din trecut, doi fermieri mai au de primit banii pe anul 2007, iar alţi doi, cu o sumă de recuperat de 40.000 de euro, pe acest an. “Au fost nişte probleme în trecut, dar am reuşit să schimbăm lucrurile din mers şi să determinăm băncile să modifice procedurile de plată. Dacă înainte eram nevoiţi să întocmim foarte multe hîrtii pentru fiecare fermier în parte, în ultimele luni s-a schimbat situaţai şi băncile au acceptat tabelele noastre”, a mai declarat Şuşman. Directorul coordonator al APIA Constanţa susţine că instituţia pe care o conduce a încheiat campania de primire pentru SAPS 2009 pe 9 iunie, înregistrîndu-se 9.484 de cereri, pentru o suprafaţă de 481.373 de hectare. Astfel, în perioada 1 martie - 15 mai, fără penalităţi, s-au primit 9.462 de cereri, iar în intervalul 15 mai - 9 iunie, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întîrziere, doar 22 de cereri. “A început această nouă campanie, astfel că sperăm să trecem la plăţi în decembrie. Cu toate acestea, de acum încolo se va încerca plătirea fermierilor mari, cu suprafeţe mari, în detrimentul celor mici”, a concluzionat Şuşman.