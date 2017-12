Apicultori din toate colțurile țării vin vara la noi, în sezonul teilor

Considerată ca fiind o adevărată pastilă de sănătate pentru organismul uman, mierea de albine este recomandată de toţi apicultorii. Cu toții sunt de acord că mierea din Dobrogea este unică și este extrem de apreciată. ”Mierea noastră, din Dobrogea, este foarte apreciată, mai ales sortimentele de miere de tei. Dobrogea, și mai ales județul Tulcea, reprezintă zona cea mai importantă atât din România, cât și din Europa pentru producătorii de miere de tei. Suntem cei mai buni”, a precizat președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști din România, cu sediul în localitatea Cogealac, Lucian Ruscu, pentru ”Telegraf”. Tocmai de aceea, atunci când teiul începe să înflorească, în apropierea pădurilor din județul Tulcea își aduc stupii apicultori din toate colțurile țării. Mai târziu, când suntem în plin sezon de floarea-soarelui, crescătorii de albine își mută prețioșii stupi în județul Constanța. Potrivit lui Cornel, un apicultor din județul Hunedoara, la Niculițel, unde se află cea mai mare zonă împădurită cu tei din România, vin crescători de albine tocmai din Ardeal, mai ales că în acea zonă nu se prea găsește acest sortiment de miere. Și nu este de mirare, deoarece mierea de tei este trecută în categoria celor mai bune varietăți de miere, fiind bogată în vitamine și săruri minerale. Ea are proprietăți antiseptice, fiind utilizată pentru a trata răcelile, stările gripale, tusea și bronșita. De asemenea, acest tip de miere este recomandat persoanelor care suferă de stres și insomnie, deoarece acționează ca un calmant. O linguriță de miere de tei seara, înainte de culcare, este mai bună decât orice somnifer, spune Cornel. Însă, atenție, ea își păstrează aceste proprietăți doar dacă este naturală. Mierea de tei are o culoare gălbuie, mai deschisă decât cea a altor sortimente de miere. Dacă doriți să verificați calitatea ei, ar fi bine să știți că mierea naturală are un miros și un gust intense, la fel ca cele ale florilor de tei.

MIEREA DIN DOBROGEA, LA TÂRGUL NAȚIONAL AL MIERII Peste 100 de apicultori din toate colțurile țării, inclusiv din Constanța, și-au anunțat prezența la ediția a XII-a a Târgului Național al Mierii, care începe astăzi și ține până duminică, 22 martie, organizat pe platforma apicolă Băneasa din București, potrivit președintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ioan Fetea. ”Sunt deja 100 de apicultori înscriși la târg, din peste 23 de județe, inclusiv din Constanța. Trebuie să mai punem câteva corturi, pentru că și-au mai anunțat și alții prezența. Apicultorii vor veni în număr mare pentru că vor să își promoveze mierea și produsele apicole”, a declarat, pentru cotidianul ”Telegraf”, Ioan Fetea. Ca de obicei, la târg vor participa apicultori, dar şi firme specializate în realizarea de preparate pe bază de produse apicole - suplimente nutritive, medicamente sau cosmetice. De asemenea, în cadrul târgului vor fi prezentate produse dedicate apicultorilor - medicamente şi substanţe pentru combaterea bolilor la albine, produse pentru nutriţie, stupi şi componente, echipamente diverse, utilaje apicole sau cărţi de specialitate. Taxa de participare la Târgul Naţional al Mierii este de 450 lei, inclusiv TVA, pentru un stand care include și un cort, masă și scaun. Reprezentanții Asociației Apicultorilor Profesioniști din România spun că nu vor participa la târg în calitate de expozanți. Ei sunt de părere că taxa de participare este destul de mare, însă acest lucru nu îi va împiedica să viziteze târgul. Lucian Ruscu spune că apicultorii din Constanța preferă să participe la târgurile care se organizează la noi în oraș. Spre exemplu, la târgul organizat la Pavilionul Expozițional din Mamaia cu ocazia ”Sărbătorii Recoltei și a Vinului Dobrogean”, nu este an în care apicultorii înscriși în asociație să lipsească. ”Mergem în fiecare an la Ziua Recoltei, avem stand cu miere, propolis, polen, lăptișor de matcă, avem toată gama de produse apicole”, a explicat Lucian Ruscu. În cadrul asociației sunt înscriși 34 de apicultori, cu un total de 3.046 de familii de albine, potrivit directorului asociației.