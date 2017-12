Apicultorii cer interzicerea pesticidelor

Dacă vă gândeaţi că recoltele de rapiţă, porumb şi floarea-soarelui sunt profitabile, ar trebui să ţineţi cont de ultimele prevederi în domeniul agricol, asumate de Comisia Europeană (CE). Începând de anul viitor, potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), producţiile pentru cele trei tipuri de culturi vor scădea cu până la 40%, devenind astfel neprofitabile. Motivul îl reprezintă decizia CE de a interzice folosirea a trei tipuri de pesticide cu potenţial periculos pentru populaţia de albine. \"În România există zone puternic infestate cu dăunători de sol care atacă în mod deosebit culturile de porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cereale păioase şi a căror combatere este asigurată prin tratamentul seminţelor cu produse de protecţie a plantelor din clasa neonicotinoidelor. Interzicerea acestor produse sub formă de tratament sămânţă la culturi va determina pierderi importante de producţie şi le va face neprofitabile pentru fermierul român. România nu are alternative viabile la cele trei pesticide pentru tratarea seminţelor\", a declarat Daniel Botănoiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). De asemenea, el a explicat că din studiile realizate în România şi Europa a reieşit că valoarea anuală adusă economiei prin tratarea seminţelor cu acest tip de pesticid este de aproximativ 414 milioane de euro. În plus, peste 32.000 de locuri de muncă din ţara noastră ar fi afectate dacă tehnologia tratamentului seminţelor cu neonicotinoide ar fi stopată. Restricţia se aplică pentru pesticidele folosite pentru tratarea seminţelor, aplicarea pe sol şi tratamentul foliar al plantelor şi cerealelor care atrag albinele. CE poate revizui însă această decizie dacă în maximum doi ani de la adoptarea măsurii restrictive vor apărea informaţii noi din domeniul ştiinţific şi tehnic.