Aplauze la aeroport pentru echipa „Eu când vreau să fluier, fluier\"

Echipa filmului „Eu când vreau să fluier, fluier\", care a câştigat două distincţii la Berlinală, printre care şi Marele Premiu al Juriului - Ursul de Argint, a fost întâmpinată cu aplauze de fani, duminică noaptea, la sosirea pe aeroportul „Henri Coandă\" din Bucureşti. Bucuroşi, încă emoţionaţi şi mândri că munca lor a fost răsplătită, regizorul Florin Şerban, actorii Ada Condeescu şi George Piştereanu, scenaristul Cătălin Mitulescu şi producătorul Daniel Mitulescu au fost întâmpinaţi cu ropote de aplauze de fani pe aeroportul „Henri Coandă\". Mulţi dintre fani aveau cu ei ursuleţi - simbolizând premiul obţinut de filmul „Eu când vreau să fluier, fluier\" la Berlinală - şi flori.

Florin Şerban a spus, la sosirea în ţară, că actriţa Renée Zellweger, care le-a înmânat Ursul de Argint, şi Werner Herzog, preşedintele juriului de la Berlinală, i-au felicitat la cina festivă, de după gala de premiere, organizată sâmbătă seară, la Berlin. „Werner Herzog a ţinut să precizeze că ne-a dat două premii pentru că a vrut să ne dea un premiu cu semnul exclamării\", a spus Florin Şerban, pe aeroport.

„A fost emoţionant, a fost foarte bine. Ne-am descurcat\", a spus şi Ada Condeescu. „Veneau regizori importanţi, oameni importanţi care ne spuneau: ‘Mi-a plăcut foarte mult filmul’. Au fost câteva persoane care mi-au spus că au plâns după film\", a afirmat, la rândul său, George Piştereanu.

„Eu când vreau să fluier, fluier\", debutul în lungmetraj al lui Florin Şerban, este primul film românesc din ultimii 17 ani care intră în competiţia oficială a Festivalului de la Berlin şi reuşeşte să ia şi două premii importante: Marele Premiu al Juriului - Ursul de Argint şi distincţia „Alfred Bauer\". Lungmetrajul este o poveste despre emoţie şi despre lupta cu sinele pentru eliberarea sufletului, traseu spus prin luptă fizică, mimică şi, uneori, cuvinte.

Din distribuţia filmului, pe lângă George Piştereanu şi Ada Condeescu, fac parte şi Clara Vodă, Mihai Constantin şi Marian Bratu.

Filmul este o coproducţie Strada Film, Film I Vast (Suedia, coproducător al filmelor lui Lars von Trier, „Dogville\", „Manderlay\", „Dansând cu noaptea/ Dancer in the Dark\"), The Chimney Pot (Suedia, printre cele mai active studiouri de postproducţie, colaborează cu Madonna, Robbie Williams, Moby, Suede şi Lady Gaga) şi este reprezentat pe plan internaţional de Celluloid Dreams.

„Eu când vreau să fluier, fluier\" va intra în cinematografele din România în luna martie.