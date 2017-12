Aplicarea legii salarizării, amânată

Graba cu care au realizat mai marii statului legea salarizării unice s-a dovedit a fi neîntemeiată, în condiţiile în care actul normativ va intra în vigoare abia peste doi ani, în 2012. Palatul Victoria a găzduit, ieri, şedinţa săptămânală a Cabinetului, la care au participat şi o parte din reprezentanţii Guvernului. „Astăzi (ieri - n.r.) am prezentat colegilor variantele la care lucrăm la Legea salarizării unitare. Am cules informaţii, recomandări, propuneri pe care parlamentarii coaliţiei le-au făcut”, a spus premierul Emil Boc, adăugând că Legea va fi discutată şi cu reprezentanţii FMI şi Comisia Europeană. Solicitat să prezinte o parte a acestor variante, premierul a spus că ele sunt încă în analiză şi a evitat să le comenteze. „Sunt variante de lucru asupra cărora lucrăm în continuare. Am cules observaţiile şi propunerile parlamentarilor, le vom integra în Guvern, ne consultăm cu partenerii sociali şi externi pe care îi avem, după care veţi avea la începutul săptămânii viitoare legea finală”, a subliniat premierul. Coaliţia de guvernare a discutat în ultima săptămână mai multe variante privind salariile bugetarilor şi salariul minim, parametri în jurul cărora se construiesc şi celelalte elemente ale bugetului. După şedinţa Cabinetului, miniştrii au participat la şedinţa de Guvern, care l-a avut invitat, în prima parte, pe preşedintele Traian Băsescu. În stilul caracteristic, şeful statului nu s-a putut abţine să nu dea „cu bâta în baltă”. El le-a spus membrilor Cabinetului, după discuţia acestora cu grupurile parlamentare ale coaliţiei pe tema legii salarizării unitare, că se aştepta ca miniştrii să iasă „mai boţiţi” de la întâlnire. „Mă aşteptam să ieşiţi mai boţiţi de la...dar vă văd fresh”, a spus Traian Băsescu înainte de a se aşeza pe scaun pentru şedinţa de Guvern, uitându-se şi la liderul UDMR, Marko Bela. Primul om din stat nu a stat alături de membrii Cabinetului decât o oră.