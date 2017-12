„Aplicarea legii unice a pensiilor ar reduce cheltuielile 3,7 miliarde de lei”

Ministrul interimar al Muncii şi totodată şi ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat, după întîlnirea cu patronatele, că legea unică a pensiilor ar reduce cheltuielile cu 3,7 miliarde de lei în 2010 şi cu peste 23 de miliarde de lei în 2020. Demnitarul a explicat că aceste reduceri de cheltuieli ar crea un anumit „spaţiu fiscal\", care ar putea fi utilizat pentru modernizarea României. El a precizat că aceste reduceri de cheltuieli ar fi rezultatul tuturor efectelor pe care le produce legea unică de pensionare, respectiv recalcularea pensiilor speciale, modul de acordare a pensiei de invaliditate sau a pensiei anticipate. Gheorghe Pogea a subliniat că este necesară înăsprirea condiţiilor de acordare a pensiei anticipate, precizînd că în acest moment sînt în plată 112.000 de persoane. Întrebat despre cum au primit reprezentanţii patronatelor decizia privind asumarea răspunderii pe legea pensiilor, ministrul interimar al Muncii a declarat că aceştia o aşteptau de multă vreme, întrucît sînt interesaţi de modul în care se cheltuiesc banii publici în România. De asemenea, Gheorghe Pogea a făcut un apel la tot personalul din sistemul public să înţeleagă că România trece printr-o situaţie de criză şi să participe la efortul colectiv acceptînd cele zece zile de concediu fără plată. Ministrul interimar al Muncii a explicat că este vorba despre o situaţie excepţională şi a făcut apel către bugetari să înţeleagă şi să participe la efortul colectiv. „Fac acest apel ca să ne putem ajuta reciproc\", a mai spus Gheorghe Pogea.

Salariile cuprinse între 600 şi 1.000 lei, nu vor fi impozitate în 2010

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a declarat că ia în calcul posibilitatea scutirii angajatorilor de plata impozitului de 16% pentru orice majorare a salariilor cuprinse între 600 lei şi 1.000 lei şi a cerut o analiză a impactului bugetar privind introducerea acestei măsuri de la 1 ianuarie 2010. Ministrul Finanţelor a explicat că „pentru o persoană cu un salariu de 850 lei, ce urmează a fi majorat la 1.000 lei, patronul va plăti pentru diferenţa de 150 lei numai contribuţiile, mai puţin cota unică de 16%”. Georghe Pogea a anunţat că, pînă luni, va analiza această propunere acceptată de sindicate şi patronate, ce ar urma să afecteze 2,5 milioane de salariaţi care au salariul mai mic de 1.000 lei. „Cel mai important lucru este că numărul de salariaţi care vor avea asigurări pentru viitor şi pensii va creşte. Este o propunere corectă, raţională, are o logică. În principal, a fost agreată inclusiv de confederaţiile sindicale. Angajamentul nostru a fost ca, pînă săptămîna viitoare, să facem un impact, o balanţă netă a acestei propuneri\", a mai spus Gheorghe Pogea. El a adăugat că această deducere are un impact negativ de aproximativ 360 de milioane, mai exact 16% din baza de impozitare generează o pierdere de venituri „dar avem un alt cîştig: creşterea contribuţiilor şi faptul că aceşti oameni vor avea pensii şi, în plus, veniturile lor devin oficiale, ceea ce ar trebui să ducă la reducerea evaziunii fiscale” a precizat ministrul Finanţelor.