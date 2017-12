Aplicaţie online cu informaţii despre o patologie complicată: lupusul!

De Ziua Mondială a Lupusului, care a fost marcată ieri, în întreaga lume, inclusiv în România, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APAA), cu sprijinul companiei GlaxoSmithKline (GSK) România, alături de alte o sută de organizaţii din întreaga lume, a demarat o campanie de informare cu privire la simptomele bolii şi la impactul lupusului asupra vieţii pacienţilor. Lupusul este o boală despre care se cunosc foarte puţine informaţii, o patologie complicată, imposibil de prevenit şi greu de diagnosticat, susţin specialiştii. Astfel, în România, de Ziua Mondială a Lupusului este lansată o aplicaţie online - infolupus.ro - dezvoltată pentru a marca într-un mod inedit această zi şi pentru a furniza în acelaşi timp informaţii importante despre boală. Utilizatorii aplicaţiei pot afla care sunt cauzele şi simptomele bolii, fiind disponibile şi statistici importante despre impactul acesteia, testimoniale ale pacienţilor şi ale medicilor. Mai mult, utilizatorii aplicaţiei au posibilitatea de a o transmite mai departe printr-un buton de Share pe platforme ca Facebook, Twitter şi e-mail.

ESTIMĂRI Conform estimărilor, în Europa sunt 500.000 persoane care suferă de lupus, iar la nivel mondial datele indică 5 milioane de pacienţi afectaţi de diverse forme ale bolii. Cea mai frecventă şi severă formă de lupus, care afectează 70% dintre pacienţi este LES (Lupusul eritematos sistemic). În România, potrivit statisticilor disponibile, aproximativ 9.000 de persoane suferă de LES, iar 90% dintre persoanele afectate de lupus sunt femei tinere, active, cu vârste cuprinse între 15 şi 44 ani. “Obiectivul tuturor asociaţiilor de pacienţi din întreaga lume este de a promova şi apăra drepturile pacienţilor. Mai mult, în cazul particular al bolilor autoimune - aşa cum este şi cazul lupusului - lupta noastră, a asociaţiei de pacienţi, este pentru diagnosticarea şi tratarea timpurie a lupusului, pentru a salva mai multe vieţi”, a declarat preşedintele APAA, Rozalina Lăpădatu. La rândul său, directorul medical al companiei, Dana Constantinescu, a precizat că, în ultimii ani, datorită preocupării şi investiţiilor susţinute în aprofundarea cunoştinţelor despre mecanismele bolii, despre diagnosticarea timpurie şi, nu în ultimul rând, datorită cercetării şi dezvoltării tratamentelor inovatoare, speranţa de viaţă a pacienţilor cu lupus a crescut semnificativ. „Mai mult, după jumătate de secol în care ştiinţa nu a oferit niciun tratament nou, dezvoltat special pentru ca această afecţiune să poată fi ţinută sub control, există acum încă o speranţă pentru cei care suferă din cauza acestei boli devastatoare”, a adăugat directorul medical. Deşi cauzele lupusului nu sunt cunoscute cu precizie, numărul mai mare de cazuri la femei decât la bărbaţi poate indica faptul că boala este declanşată de anumiţi hormoni, pe lângă o predispoziţie genetică. În plus, există o serie de factori de mediu care stimulează declanşarea bolii, precum: stresul, expunerea la lumina ultravioletă, de obicei la lumina soarelui, fumatul.

LUPUSUL ERITEMATOS Lupusul eritematos este o boală autoimună cu componentă genetică în care sistemul imun interpretează în mod eronat celulele, ţesuturile şi organele sănătoase ca fiind străine organismului şi generează autoanticorpi care atacă şi distrug celulele, ţesuturile şi organele sănătoase. Astfel, în LES apar afecţiuni ale unui organ sau ale mai multor organe interne, cel mai frecvent implicate fiind pielea, sistemul osteo-articular, rinichii, sistemul nervos, plămânii. Denumirea de lupus, utilizată încă din secolul XIII, descrie leziunile cutanate care apar în cadrul bolii, asemănătoare muşcăturii de lup.