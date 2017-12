Apocalipsa consumului, şi în 2011

Consumul va scădea şi anul viitor pe fondul creşterii şomajului, al majorării preţului la utilităţi şi din cauza lipsei de încredere a populaţiei în redresarea situaţiei economice, potrivit reprezentanţilor companiilor din retail. \"Eu cred că în 2011 piaţa va continua să scadă. Încercăm să judecăm realist, pentru că toate previziunile pe care le-am văzut eu au fost bătute la sfârşit de an\", spune Marius Meleşteu, directorul general al producătorului de cafea Strauss România. El apreciază că dacă şomajul va creşte, oamenii vor avea din ce în ce mai puţini bani, pe care vor trebui să îi orienteze către costuri pe care nu le pot evita, cum ar fi utilităţile. Robert Redeleanu, directorul general al producătorului de conserve Scandia, împarte 2011 în două etape. \"Cred că în primele şase luni vom suferi amarnic, pentru că primele şase luni ale acestui an au fost mult mai bune decât ultimele şase luni, şi probabil că undeva spre sfârşitul lui 2011 vom vedea o oarecare ameliorare. Dar în primele şase luni vom continua să vedem scăderi semnificative de consum\", apreciază Redeleanu. El crede că va avea un impact asupra economiei şi ieşirea din perioada de şomaj a multora dintre cei care şi-au pierdut locurile de muncă. \"Nu sunt elemente care să mă facă să cred că anul viitor va fi mai bine decât în acest an. În cel mai fericit caz va fi stagnare\", afirmă Raul Ciurtin, directorul general al producătorului de lactate Albalact Alba Iulia. Albert Davidoglu, National Customer Development Director la Unilever, este rezervat şi el în ceea ce priveşte previziunile optimiste pentru anul viitor. \"Mă uitam la indicele de încredere, care a ajuns de la superoptimist la superpesimist, şi asta arată care va fi intenţia de cumpărare în viitor. Când omul are încredere în viitor, cumpără, când nu, nu cumpără. Am ajuns de la 92 nivel de încredere la 50, cel mai mic nivel din Europa, şi până la urmă asta reflectă ceea ce se întâmplă acum în piaţă. Omul stă şi aşteaptă\", spune el. Bogdan Popescu, Head of Strategic Project Management Metro Cash&Carry România, este ceva mai optimist şi crede că situaţia nu va fi atât de neagră. \"Ce era de concediat s-a concediat, în mediul privat. Ar mai fi la stat, şi văd că acolo nu ne grăbim să facem ceva. Sunt două variante: creşte şomajul la stat, cu efectele benefice pe care le ştim, sau nu creşte, şi atunci nu se va reflecta în consum. Criza e o oportunitate, ca şi războaiele, în timpul cărora s-au făcut cele mai mari cuceriri tehnico-ştiinţifice. I-au împins pe oameni să devină inventivi. Începi să cauţi posibilităţi să fii eficient\", explică Popescu.