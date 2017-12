Apocalipsa după agricultori

După ce au asistat nepuncioşi în ultimii ani la îngroparea agriculturii de către secetele catastrofale care s-au abătut asupra României, producătorii se tem de o nouă vară de coşmar. Îngrijoraţi de lipsa precipitaţiilor din ultima perioadă, agricultorii spun că seceta ar putea afecta pînă la 80% din producţia autohtonă de cereale, faţă de un an normal, în special culturile de porumb şi grîu. Cum un necaz nu vine niciodată singur, culturile agricole ar putea fi compromise şi din cauza dăunătorilor şi bolilor plantelor, ceea ce înseamnă că România va aveao producţie naţională de grîu de cel mult 2,5 milioane de tone şi o recoltă de circa 1,5 milioane de tone la porumb. „Producţia de cereale este deja foarte afectată. La ora actuală, după datele statistice, doar 20-25% din suprafaţa agricolă a României a primit ploaie, restul este într-o criză totală. Dacă în următoarea săptămînă nu plouă, producţiile sînt compromise 70-80% din această suprafaţă. Recolta de grîu va ajunge, în anul 2009, undeva la 2,5 milioane tone. În această perioadă, din cauza temperaturilor mari, dăunătorii şi bolile plantelor atacă de 20 de ori mai mult decît în mod normal, iar cheltuielile cu tratamentele fitosanitare sînt tot mai mari”, a declarat administratorul companiei agricole TCE 3 Brazi, Culiţă Tărîţă. Totodată, preşedintele companiei producătoare de cereale şi plante tehnice, Interagro, Ioan Niculae, a declarat că şi calitatea grîului va fi puternic afectată de secetă, mare parte din producţie urmînd să fie folosită doar pentru furaje. “Producţia de grîu obţinută în acest an, va fi de calitate foarte proastă, neputînd fi utilizată decît într-o mică măsură pentru pîine, în rest va fi furajeră”, a afirmat Niculae. Chiar dacă situaţia arată promiţător după ce Executivul a decis acordarea fonduri bugetare suplimentare şi subvenţii pentru combaterea secetei, iar rezervele naţionale de grîu sînt în jur de 300.000 de tone, reprezentanţii Federaţiei Agrostar cred că România va fi pusă în situaţia de a importa cereale. “Cred că stocurile de grîu nu depăşesc 300.000 de tone şi vor fi epuizate la sfîrşitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Cred că vom importa grîu în a doua jumătate a anului”, a declarat preşedintele Agrostar, Nicolae Ştefan. Acesta susţine că necesarul naţional anual de grîu este de circa trei milioane de tone, ce sînt destinate, în special, producţiei de pîine. Reprezentantul Federaţiei Agrostar a mai adăugat că diminuarea producţiei de cereale, va genera scumpiri ale tuturor produselor alimentare cu pînă la 30%, începând cu lunile septembrie-octombrie. “Cred că avînd importuri şi, aflîndu-ne într-o perioadă de criză, în ceea ce priveşte producţia internă, vom avea şi preţuri mai mari la majoritatea produselor agroalimentare. Ne aşteptăm ca în lunile septembrie sau octombrie să avem majorări de circa 30% la pîine, produse de panificaţie, lapte, legume şi fructe”, a menţionat Ştefan. În replică, ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu nu este deloc impresionat de semnalele de alarmă trase de producători şi spune că seceta ce va afecta România în acest an nu va duce la o criză a grîului sau a produselor alimentare. “Toate prognozele pe care le avem noi pînă la ora actuală nu indică faptul că va fi o criză alimentară. România poate să producă pentru 80 de milioane de oameni, acesta este potenţialul agricol al ţării. În prezent, există o abundenţă de produse alimentare pe piaţă”, a declarat ministrul Agriculturii. Ilie Sîrbu a adăugat că preţul grîului nu se va majora în acest an. “Evaluarea preţului la grîu se face după preţul mondial, care acum este de 0,5 lei/kg şi nu va creşte. Nu va fi o criză a grîului în acest an chiar dacă noi ne confuntăm cu probleme”, a precizat Sîrbu. Totodată, oficialul a afirmat că suprafaţa agricolă care poate fi irigată a fost extinsă cu 200.000 de hectare şi va ajunge astfel la 763.000 de hectare, iar Guvernul caută soluţii privind furnizarea de energie ieftină pentru funcţionarea sistemelor de irigaţii. Sîrbu a mai spus că, în prezent, se află în stare de funcţionare instalaţii de irigare pentru 563.000 de hectare de teren agricol, din care 553.000 de hectare (respectiv 99%) sînt contractate de organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.