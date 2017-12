21:11:49 / 03 August 2017

postaci epuristi

De o vreme incoace, in presa constanteana si pe blogul unui fost cadru didactic (penal) al universitatii, se revarsa o avalansa de "informatii" despre universitate. Toate alarmiste. Toate cu acelasi fond - ca actuala conducere face si drege; ca in trecut era mai bine (asa de bine ca din cauza penalului in cauza si a situatiei create de el uni vedeau universitatea desfiintata). Acum, individul vrea inapoi. De parca nu ar exista legi in tara asta; si pentru asta, el si postacii lui improasca cu noroi, "interpreteaza", "trag concluzii"....Pai cine a incurajat pe fata hotia si spaga in universitate? Chiar ati uitat? Nu va aduceti aminte? Numai frustratii sunt in stare sa comenteze pe articole pe care le inteleg in proportie de 4-5%? Aveti impresia ca daca bateti toba si va defulati pe blog-uri rezolvati ceva?