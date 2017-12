Apocalipsa fumatului în locurile publice! Unde se poate fuma în Constanţa?

15:50:39 / 16 Martie 2016

fara tigari

o asemenea lege era de multa vreme asteptata de noi cei care nu fumam...ma ingrijoreaza foarte mult faptul ca vad din ce in ce mai multi tineri care se lasa condusi de acest viciu urat mirositor si nu numai.La terase se poate sta bine merssi si fara sa bagi fum in ochii altora,cei care nu pot rezista tentatiei sa mearga acasa la dumnealor si sa se otraveasca cu tutun in voie....multumesc celor care au dat aceasta lege,eu as fi mers si mai departe,inclusiv la plaja as fi interzis fumatul,dar cine stie poate pe viitor.