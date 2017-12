Apocalipsa începe cu Japonia?

Sute de persoane şi-au pierdut viaţa şi zeci de mii sunt date dispărute sau grav rănite în jumătatea estică a Japoniei, grav afectată, vineri, de un cutremur devastator de 8,9 grade (Moment Seismic/MS), produs în largul coastelor nord-estice ale Japoniei. Seismul s-a produs la 24,4 kilometri adâncime, la ora locală 14.46 (05.46 GMT) şi a fost urmat de un tsunami devastator. Bilanţul final al seismului şi valului seismic ce l-a urmat va fi impresionant, deocamdată fiind vorba despre bilanţuri provizorii. Ministerul Apărării a anunţat că, numai în prefectura Fukushima, 1.800 de case au fost distruse. Cea mai gravă situaţie se înregistrează în prefecturile Iwate, Fukushima, Miyagi, Tokyo, Ibaraki, Chiba, Kanagawa şi Tochigi. Incendiile au obligat numeroase uzine, între care Toyota, Sony şi Nissan, dar şi rafinăria China să-şi înceteze activitatea. Seismul a fost urmat de 80 de replici puternice, circa 60 depăşind 5 grade pe Scara Richter şi de valuri seismice înalte de până la zece metri, care au devastat coastele nord-estice, numărul victimelor fiind deocamdată necunoscut. Un vapor cu 100 de persoane la bord a fost pur şi simplu spulberat de tsunami în prefectura Miyagi. Japonezii au fost avertizaţi că vor urma replici de amplitudine asemănătoare seismului de ieri.

În zona metropolitană a capitalei Tokyo, toate serviciile feroviare au fost suspendate. Principalele companii aeriene ale Japoniei, Japan Airlines (JAL) şi All Nippon Airways (ANA) au anunţat suspendarea tuturor zborurilor de pe aeroportul Narita din Tokyo. Purtătorul de cuvânt al Guvernului nipon i-a îndemnat pe oameni să se adăpostească în locuri sigure, cum sunt clădirile de birouri şi să nu se grăbească să ajungă acasă, având în vedere aglomerarea drumurilor. Baza aeriană de la Matsushima, în prefectura Miyagi, a fost acoperită de un val uriaş. Între două şi trei sute de cadavre au fost găsite pe o plajă din Sendai, în prefectura nord-estică Miyagi.

În semn de precauţie, a fost decretată stare de alertă nucleară, după ce nivelul de radiaţii a crescut în incinta în care se află turbina nr. 1 de la centrala nucleară din Fukushima. Unul dintre reactoare nu putea fi răcit dar nu s-au înregistrat scurgeri de radiaţii, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului nipon Yukio Edano. Peste 3.000 de persoane, locuitori pe o rază de trei kilometri în jurul centralelor nucleare, au fost evacuate, ca măsură de precauţie. Centrala nucleară de la Fukushima este acum sub control.

AXA DE ROTAŢIE A PĂMÂNTULUI S-A DEPLASAT CU APROAPE 10 CM. Seismul din Japonia a deplasat axa de rotaţie a Pământului cu aproape 10 centimetri, a anunţat Institutul de Geofizică din Italia, citat de agenţia rusă RIA Novosti. Potrivit experţilor, acest fenomen a exercitat asupra axei de rotaţie a Pământului o acţiune mai mare ca seismul din 2004 din Sumatra, care a dus la o deviere a axei de 6 centimetri. Cercetătorii spun că seismul din Japonia este depăşit doar de marele cutremur din 1960, din Chile, cu magnitudinea de 9,3-9,5. Seismul de vineri s-a simţit până la Beijing, oraş situat la 2.500 kilometri distanţă. Angajaţi care lucrau în turnurile de birouri din capitala chineză au relatat pe site-uri că au simţit zguduitura, fără a fi cineva rănit.

ALERTĂ DE TSUNAMI ÎN PACIFIC. Primele valuri provocate de seismul din largul Japoniei au atins, vineri, mai multe ţări din America Latină de la Oceanul Pacific, peste 20 de state fiind plasate în stare de alertă. Columbia a constatat o creştere cu o jumătate de metru a nivelului mării de-a lungul coastelor sale de la Oceanul Pacific, dar niciun ordin de evacuare nu a fost emis. În Mexic, primul mare val, a cărui înălţime nu este cunoscută, a atins Baja California, în nord-est. La rândul lor, autorităţile din Peru, Honduras şi Chile au emis un aviz de alertă preventivă de tsunami pentru regiunile de coastă. Valul seismic produs de cutremurul din Japonia se îndrepta spre Noua Zeelandă cu o viteză de circa 800 de kilometri pe oră, a declarat un geolog din Auckland. ”Este ca un tren expres care se îndreaptă spre tine”, a spus expertul. Noua Zeelandă s-a confruntat cu propriul dezastru în februarie, un cutremur soldat cu aproape 300 de morţi.

SUA par să fi evitat pericolul major legat de tsunami, a declarat şeful de personal al Casei Albe, Bill Daley. ”Valul tsunami a trecut prin Hawaii şi nu pare să fi existat un impact major, ceea ce este extrem de încurajator”, a afirmat Daley. ”Există în continuare unele riscuri pentru Coasta de Vest a SUA dar cred că temerile enorme care existau în urmă cu câteva ore s-au diminuat mult, ceea ce este o mare uşurare pentru noi”, a precizat el. Valuri cu înălţimea de cel puţin 90 de centimetri au fost înregistrate pe insulele Oahu şi Kauai din Hawaii. Potrivit CNN, valuri seismice rezultate în urma cutremurului din Japonia au atins insulele Hawaii, la fiecare 15 minute, fără a fi raportate pagube. De asemenea, valuri tsunami cu înălţimea de 30-70 de centimetri au ajuns şi în cinci provincii din Filipine, fără a provoca pagube.

NAVIGATORII ROMÂNI AFLAŢI ÎN PACIFIC SUNT ÎN SIGURANŢĂ. Navigatorii români care se află în apele Pacificului sunt în siguranţă. Tsunami-ul nu are efecte puternice în larg. Declaraţia a fost făcută de reprezentantul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Costică Stici. Deocamdată nu există informaţii despre navigatorii români care s-ar putea afla în largul Oceanului Pacific. “Nu avem nicio informaţie, niciun semnal din zona respectivă. Cei care sunt pe nave în zona respectivă nu sunt afectaţi, navele sunt destul de mari, apa chiar dacă creşte cu un metru, doi, patru, cinci, nava se ridică tot mai sus, dar nu este afectată aşa cum e afectat uscatul. Să stea liniştite familiile, pentru că nu pot să fie evenimente care să-i afecteze pe navigatori”, a declarat Costică Stici.

CONSTĂNŢENI ÎN INFERN. Multe familii din Constanţa au rude în Japonia, iar vestea seismului urmat de un tsunami le-a pus pe jar. Maria Petcu, de 54 de ani, are două fiice stabilite de 10 ani în Japonia. Fiica cea mare, Mădălina, de 33 de ani, este însărcinată şi mai are un băieţel de 5 ani, Haruiuki. Este profesoară de engleză în orăşelul Hamamatzu. Cealaltă fiică, Valentina, are 31 de ani şi are un fiu de 6 ani, Makio. Este manager la o firmă de construcţii din oraşul Mishima. Au trecut peste trei ore până ce familia Petcu a reuşit să ia legătura cu fetele. ”Mai întâi am reuşit să luăm legătura cu ele pe Internet şi ne-au spus că sunt bine. Acum un sfert de oră m-a sunat Valentina şi mi-a spus că nu au păţit nimic. A reuşit să-l ia pe Makio de la grădiniţă, între două cutremure. L-a găsit cu ceilalţi copii, în curtea grădiniţei, în genunchi, cu mâinile pe picioare şi cu capul lipit de pământ“, a povestit Maria. Apoi a venit valul uriaş, care a măturat totul în cale. A răsuflat uşurată când a aflat că zonele în care sunt stabilite fiicele sale au fost ferite de catastrofă. Valentina a rugat-o pe mama sa să îi liniştească pe cunoscuţii celorlalte constănţence stabilite în zona de sud-est a Japoniei. Valul nu a ajuns acolo, deşi oceanul este aproape, iar cutremurul a provocat doar pagube materiale în acea zonă. Potrivit autorităţilor, în Japonia sunt 2.500 de români, iar ambasada încearcă să ia legătura cu toţi, pentru a-i ajuta în caz de nevoie.

ROMÂNIA NU E ÎN PERICOL. Cutremurul din Japonia nu va afecta România, a declarat directorul Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu. Până în 2022, este foarte activă zona tectonică din Asia. După această dată, va deveni important blocul african, care se deplasează anual către nord, cu circa 40-50 de milimetri, dar el a provocat nişte cutremure relativ mici în România, în special în zona Banatului. Cel mai mare seism provocat de acest bloc african în România s-a produs în mai 2001, în Vrancea, şi a fost de 6,7 grade. Gheorghe Mărmureanu a infirmat şi zvonurile conform cărora poziţia la perigeu a Lunii în cursul săptămânii viitoare ar putea genera, între alte fenomene, şi seisme.

YENUL ŞI BURSELE ASIATICE AU CĂZUT BRUSC. Bursele asiatice şi yenul au suferit o cădere bruscă în urma seismului care a lovit Japonia cu câteva minute înainte de închiderea tranzacţiilor de la Tokyo. Dolarul a câştigat 0,5% în faţa monedei japoneze, iar indicele Nikkei a închis ziua în scădere cu 1,7%, în timp ce Nikkei futures a coborât cu 3%. Bursa din Tokyo, deja afectată de situaţia din Orientul Mijlociu, a închis la cel mai scăzut nivel din ultimele cinci săptămâni. Şi indicele Hang Seng, al bursei din Hong Kong, a pierdut 1,8 procente ca urmare a seismului urmat de tsunami. Pe termen scurt, pagubele ar putea produce scăderea cu 1% a PIB-ului Japoniei, apreciază analiştii. Acţiunile marilor companii de asigurare din întreaga lume au scăzut vineri.

Costurile după cutremurul din Japonia s-ar putea situa între unu şi două miliarde de dolari pentru asigurătorii europeni, a apreciat J.P. Morgan Cazenove, în opinia căreia ”factura este suportabilă, dar estimările sunt foarte preliminare”. În opinia J.P. Morgan Cazenove, costul nu ar trebui să fie ridicat, cu siguranţă nu la acelaşi nivel ca acel al cutremurului de la Christchurch (Noua Zeelandă), care ar putea fi cuprins între între 2,73 şi 6,3 miliarde de euro. J.P. Morgan Cazenove precizează că statul japonez este cel care încheie asigurări în domeniul comerţului cu amănuntul. Brokerul de asigurări apreciază că pagubele produse imobilelor comerciale par, în general, limitate şi că tsunami-ul ar fi afectat mai ales vehicule şi nave. În opinia brokerului de asigurări, ”acest lucru doar înrăutăţeşte un pic primul trimestru pentru asigurători, nimic mai mult”.

SPRIJIN INTERNAŢIONAL. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a prezentat condoleanţe japonezilor şi a asigurat că ONU va face tot ce poate pentru a ajuta. ”Japonia este unul dintre cei mai generoşi donatori. În acest spirit, ONU este alături de poporul japonez şi va face tot ce poate. Sper că, sub conducerea premierului Naoto Kan şi cu solidaritatea internaţională, poporul japonez şi Guvernul vor reuşi să depăşească aceste vremuri dificile”, a spus oficialul. Rusia este gata să ofere ajutor Japoniei pentru a înfrunta consecinţele cutremurului şi ale valului seismic, a declarat preşedintele rus, Dmitri Medvedev, potrivit imaginilor transmise de postul Vesti. ”Japonia cere forţelor americane ajutor în urma seismului devastator”, a anunţat ministrul nipon de Externe. Forţele americane au o bază în Okinawa.

BLESTEMUL CIFREI 11. Imaginile apocaliptice care au circulat pe întreg globul de la cutremurul de vineri, din Japonia, au deschis o rană mai veche. Cifra 11 ar putea fi considerată un blestem, din cauză că aminteşte de evenimente tragice care au răvăşit miliarde de oameni.

Cutremurul din Japonia a avut loc vineri, 11 martie. Un alt incident tragic care ar putea certifica teoria că numărul 11 este blestemat este atacul terorist de la metroul din Bombay, din 2006. Pe 11 iulie 2006, 200 de persoane au murit şi 700 au fost rănite grav, în urma a şapte explozii de la o staţie de metrou. Spania a fost în doliu tot într-o zi de 11. Pe 11 martie 2004, patru trenuri din Madrid au fost ţinta unor atacuri teroriste. Atunci au murit 191 de persoane şi 1.800 au fost rănite. Una dintre cele mai mari tragedii din istorie, care i-a schimbat chiar şi cursul, au fost atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2011, din SUA. Aproximativ 3.000 de persoane au fost ucise în atacurile de la Turnurile Gemene din New York şi de la Pentagon. Pe 11 septembrie 1973, fostul preşedinte al Chile, Salvador Allende, moare în urma unei lovituri de stat. Puterea este preluată de generalul Augusto Pinochet. Pe 25 martie 1911, în urma unui incendiu la o fabrică de tricouri din Manhattan, New York, 146 de persoane au murit, din care 123 erau femei. Un dezastru care a schimbat America. S-au introdus imediat legile privind siguranţa la locul de muncă.

Pe 1 septembrie 1939 începe al Doilea Război Mondial. Apare blestemul cifrei 11, întrucât suma anului este egală cu 22, dublul 11, iar numele lui Adolf Hitler are 11 litere. În această zi, Germania invadează Polonia şi începe cel de-al Doilea Razboi Mondial.