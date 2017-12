Apogeul crizei va fi atins în acest an

Criza economică mondială declanşată în 2008 s-a resimţit, cum este normal, şi în România. O bună parte a specialiştilor din cadrul Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) opinează că este vorba despre o criză economică internaţională de anvergură, cu multiple efecte negative asupra economiilor lumii. Ancheta realizată de CNIPMMR şi prezentată în „Carta albă a IMM-urilor” relevă că, în perioada octombrie 2008 - martie 2009, peste jumătate din IMM-uri (57,58%) şi-au redus activitatea, 23,29% din firme funcţionează la aceiaşi parametri, 14,80% dintre companii au dat faliment, iar 4,23% dintre agenţii economici au avut o evoluţie ascendentă. „O parte considerabilă din întreprinderile mici şi mijlocii româneşti se confruntă cu probleme deosebite. Ca şi în alte ţări din lume, acestea au făcut faţă cu greu crizei economice pînă în prezent, situaţie ce se explică prin faptul că IMM-urile sînt în general mai vulnerabile la turbulenţele contextuale decît firmele mari”, se arată în „Carta albă a IMM-urilor pe 2009”. Potrivit studiului, unităţile economice care au dat faliment sînt mai frecvente în rîndul întreprinderilor cu vîrsta de pînă la 5 ani (15,85%) şi care au peste 15 ani vechime (15,35%) deoarece, potrivit ciclului de viaţă al firmei, unele dintre acestea se află într-un stadiu incipient al dezvoltării şi respectiv în faza de declin, fiind mai expuse schimbărilor contextuale. În ceea ce priveşte actuala criză economică, există foarte multe opinii ale întreprinzătorilor referitoare la punctul culminant al acesteia, atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional. Luînd în considerare percepţiile întreprinzătorilor cu privire la apogeul crizei în România, situaţia se prezintă astfel: 58,40% din oamenii de afaceri estimează că nivelul maximal al crizei va fi atins în 2009, 34,09% dintre cei investigaţi sînt de părere că apogeul crizei va fi în 2010, iar 3,85% dintre aceştia prevăd un maxim în 2011. În plus, 24,70% dintre oamenii de afaceri preconizează că intensitatea cea mai mare a crizei va fi în trimestrul II al 2009, 21,25% din persoane sînt de părere că punctul culminant al recesiunii va fi în trimestrul IV din 2009, 16,40% dintre oamenii de afaceri anticipează un maxim în primul trimestru din 2010, iar 11,17% dintre cei anchetaţi consideră că apogeul va fi atins în trimestrul II din 2010. Ancheta mai arată că 43,97% din întreprinzători consideră că Guvernul are capacitate redusă de a face faţă rapid crizei, un sfert dintre aceştia susţin că executivul are potenţial mediu, 22,51% dintre persoanele investigate apreciază că acesta nu posedă capacitatea de a combate cu rapiditate declinul economic şi numai 7,66% din persoanele investigate au declarat că organul de stat care exercită puterea executivă are forţă ridicată de contracare a recesiunii. Potrivit datelor publicate, frecvenţa întreprinzătorilor care apreciază că Guvernul are o capacitate ridicată de a face faţă rapid crizei este mai amplă în cadrul firmelor înfiinţate în ultimii cinci ani (9,04%), a celor din regiunea de Sud-Vest a României (15,83%), companiilor mici (9,60%), întreprinderilor din turism (20%) sau a persoanelor cu studii superioare (8,53%). Reprezentanţii Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Constanţa au subliniat, ieri, într-o conferinţă de presă, impactul negativ al impozitului forfetar asupra întreprinzătorilor. Potrivit patronatului, ceea ce se întîmplă în prezent în mediul de afaceri, odată cu introducerea impozitului forfetar, este „un genocid intenţionat”, precizînd că sute de firme aleg să dea faliment sau să se transforme în persoane fizice autorizate (PFA). În perioada următoare, specialiştii din cadrul patronatul vor efectua o analiză privind consecinţele impunerii impozitului forfetar.