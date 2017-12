Apostol, golgeterul-surpriză de la Săgeata

Clasată la locul 6 la finalul primei părţi a campionatului, Săgeata Năvodari a început perfect returul Ligii a II-a la fotbal, fiind singura echipă care a adunat maximum de puncte după trei etape. Drept urmare, echipa pregătită de Constantin Gache a urcat pe locul secund în clasament şi îşi face din nou calcule pentru promovarea în prima ligă. Unul dintre artizanii evoluţiei bune a năvodărenilor este mijlocaşul Valentin Apostol, care a contribuit decisiv la obţinerea celor trei succese, marcând în fiecare joc oficial din acest an.

„Începutul de retur este perfect şi pentru mine, dar mai ales pentru echipă. Am obţinut trei victorii din tot atâtea meciuri şi am înscris de fiecare dată. Am marcat în acest debut de retur cât reuşisem în tot turul. Motivul îl reprezintă faptul că am mai multă libertate de mişcare şi pot să urc în ofensivă. Sigur, îmi doresc să înscriu la fiecare joc, dar important este ca echipa să ia cele trei puncte. Am şi o motivaţie în plus, prezenţa unei persoane dragi în viaţa mea în ultimele patru luni şi îi dedic ei aceste reuşite”, a explicat Apostol. Mijlocaşul în vârstă de 28 de ani este golgeterul celor de la Săgeata, alături de atacantul Dorel Zaharia, cei doi având în cont câte şase reuşite.

SPERANŢE LA PROMOVARE. Jucătorul năvodărean speră să pună umărul la o nouă victorie sâmbătă, când Săgeata va întâlni, în deplasare, pe Unirea Slobozia, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. „Vom avea o partidă dificilă, dar vom aborda meciul cu încredere şi sunt convins că vom lua cele trei puncte. Dacă vom reuşi, vom avea un cuvânt greu de spus în lupta pentru promovare. De altfel, dacă luăm maximum de puncte din întâlnirile cu Slobozia şi cu Brăila, avem şanse mari ca în sezonul viitor să jucăm în prima ligă. După aceste două jocuri vom beneficia de două săptămâni de pauză, în care să pregătim ultima parte a campionatului”, a spus mijlocaşul de la Săgeata Năvodari.