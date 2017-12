Apple a lansat o aplicaţie care şterge albumul trupei U2

Confruntat cu polemica generată de descărcarea automată a celui mai recent album al trupei U2 în conturile iTunes, producătorul american Apple a lansat o aplicație ce permite ştergerea materialului discografic ”Songs of Innocence” din conturile utilizatorilor care nu doresc acest disc. Săptămâna trecută, cu ocazia prezentării noului iPhone 6 la San Francisco, trupa irlandeză a interpretat o piesă de pe cel mai recent album al său, primul lansat după o pauză de cinci ani, pe care grupul Apple l-a pus în mod automat şi gratuit la dispoziţia celor peste 500 de milioane de abonaţi ai magazinului său online de muzică, iTunes. Însă mulţi abonaţi, care nu doreau ca albumul să le ocupe spaţiul de stocare online, s-au plâns că nu pot să retragă cântecele din bibliotecile lor de pe site.

Apple a pus la dispoziţia utilizatorilor o adresă pentru a se debarasa de conţinutul muzical nedorit, prevenindu-i totodată în legătură cu faptul că albumul ”Songs of Innocence” nu va mai putea fi descărcat încă o dată în mod gratuit. Albumul era într-adevăr oferit oricărui abonat care îşi deschidea un cont iTunes înainte de data de 13 octombrie. Apple nu a dezvăluit aranjamentele financiare încheiate cu membrii trupei, care sunt deja multimilionari, pentru punerea la dispoziţie gratuită pe iTunes a noului album.

Bono a reamintit, cu ocazia evenimentului de lansare a noului telefon iPhone 6, despre colaborarea îndelungată a trupei U2 cu grupul Apple, adresându-se directorului companiei în felul următor: ”Noi suntem sângele care face să meargă maşina voastră, Stăpâne Zen al materialelor şi programelor computerizate Tim Cook”.

Albumul ”Songs of Innocence” a fost lansat la cinci ani de la cel mai recent material discografic al rockerilor de la U2, ”No Line on the Horizon” din 2009. Lansarea suprinzătoare a albumului are loc la şase luni după ce un purtător de cuvânt al U2 a respins zvonurile potrivit cărora trupa plănuia să amâne scoaterea pe piaţă a noului disc până în 2015.