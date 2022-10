Apple a prezentat noul iPhone 14, cu preț de pornire de 800 de dolari

Evenimentul special al Apple a început la ora 20, ora României. Chiar dacă compania nu a anunțat anterior ce va prezenta în cadrul evenimentului, jurnaliștii de specialitate anticipau că va fi prezentat noul iPhone 14, dar și o nouă generație de Apple Watch și de AirPods.

Noile smartphone-uri prezentate sunt iPhone 14 și iPhone 14 Plus, compania renunțând astfel la modelul Mini. iPhone 14 are un display de 6,1 inch (aproximativ 15,5 centimetri), iar modelul iPhone 14 Plus dispune de un display de 6,7 inch (17 centimetri). Modelul iPhone 14 dispune de o cameră principală, dar și de una de față, de 12 megapixeli. Cele două telefoane vor fi disponibile la lansare în cinci culori. iPhone 14 are un preț de pornire de 799 de dolari, iar iPhone 14 Plus de 899 de dolari.

Modelele din această serie vin cu cea mai mare autonomie a bateriei din istoria smartphone-urilor iPhone, potrivit Apple.

Ulterior, compania a anunțat și versiunea iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max, cu un notch (decupajul din partea de sus a ecranului) digital, detașat de marginea smartphone-ului și care poate afișa diferite funcții, precum înregistrări, notificări și informații de conectivitate. Prețul unui iPhone 14 Pro ajunge la 999 de dolari, iar iPhone 14 Pro Max costă 1.099 dolari. În interiorul modelelor iPhone 14 Pro se află cipul Apple A16, cu șase nuclee. Noul cip al companiei excelează în domenii precum eficiența energetică, afișaj și cameră.

Sursa: Biziday