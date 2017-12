Apple a scumpit aplicaţiile din AppStore

ADAPTARE LA PIAŢĂ Apple a decis să crească preţul minim pentru cele mai ieftine aplicaţii din AppStore, cu zece eurocenţi. Astfel, dacă până acum, preţul minim pentru o aplicaţie cumpărată de utilizatorii din zona euro era de 0,79 euro, acum, ea costă 0,89 euro. Pentru SUA, preţul a rămas neschimbat, un dolar. Încă nu este clar dacă este o strategie pentru toate statele din Zona Euro, dar acest preţ a fost deja observat în Italia, Olanda, Germania, Danemarca, Franţa, Belgia, Slovenia. Pe lângă efortul Apple de a se adapta la climatul economic în continuă schimbare din Europa, o altă cauză ar fi şi creşterea taxelor în mai multe ţări.

Concurenţa este acerbă, iar în SUA, orice declaraţii publice legate de produsele rivalilor sunt permise. Nu este de mirare că directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că tableta Surface a Microsoft este probabil groaznică. Declaraţia a fost făcută chiar înainte să testeze dispozitivul rival al iPad-ului produs de Apple. Microsoft a început de joi să livreze primele tablete Surface. Întrebat despre Surface în timpul conferinţei cu analiştii organizată pentru prezentarea rezultatelor Apple, Tim Cook a descris produsul ca fiind unul confuz. ”Citim că este un produs confuz, în bună măsură compromis. Unul dintre cele mai dificile aspecte când proiectezi un produs este să faci alegeri. Asta am făcut noi cu iPad, iar experienţa pentru utilizator este incredibilă”, a declarat şeful Apple. Microsoft nu prea a reuşit acest lucru cu Surface, a sugerat Tim Cook, iar piaţa s-ar putea să-i dea dreptate. ”Ai putea produce o maşină care zboară şi pluteşte, dar nu cred că va face niciunul dintre cele două lucruri foarte bine. Oamenii vor privi la iPad şi ofertele concurente şi cred că vor concluziona că iPad este alegerea mai bună”, a afirmat acesta. Cuvinte dure pentru prima tabletă lansată de un rival, mai ales pe nevăzute! Însă şi directorul general al Microsoft, Steve Ballmer, a avut o abordare similară în privinţa iPhone, când acesta a fost prezentat prima dată. ”500 de dolari cu abonament! Am spus că este cel mai scump telefon din lume şi nu este atractiv pentru sectorul de business, pentru că nu are tastatură care să-l facă util la trimiterea de emailuri”, afirma Steve Balmer. Cinci ani mai târziu, şeful Microsoft încă regretă cuvintele, devenite, între timp, un exemplu perfect al criticii lipsite de viziune.

MAI MULTE OFERTE Pe de altă parte, Yahoo a făcut prima achiziţie sub conducerea noului director general al grupului, Marissa Mayer, prin preluarea companiei Stamped, unde printre finanţatori se află o serie de celebrităţi, inclusiv Justin Bieber. Stamped, înfiinţată în urmă cu circa un an, a creat o platformă de recomandări prin intermediul dispozitivelor mobile, care permite clienţilor să marcheze orice, de la un restaurantul frecventat până la melodia preferată. Yahoo nu păstrează, însă, compania. Stamped va fi închisă până la finalizarea tranzacţiei, au scris fondatorii într-un mesaj care anunţa înţelegerea cu Yahoo. Cumpărarea Stamped reprezintă pentru Yahoo, pur şi simplu, o preluare de talente. Cei nouă angajaţi ai Stamped intenţionează să se alăture cu toţii Yahoo. Firma a fost finanţată de mai multe companii importante, specializate în finanţarea startup-uri, precum Bain Capital Ventures şi Google Ventures, dar şi de celebrităţi între care Justin Bieber, Ellen DeGeneres şi Ryan Seacrest, prezentator al emisiunii American Idol. Tranzacţia se potriveşte cu strategia de concentrare pe dispozitive mobile anunţată de Marissa Mayer, la prezentarea rezultatelor financiare, în această săptămână. Preţul achiziţiei nu a fost dezvăluit, însă o sursă apropiată tranzacţiei a afirmat că au existat mai multe oferte.