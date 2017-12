Apple, primul pas înapoi în 13 ani

03:07:58 / 28 Aprilie 2016

Apple

Inventat si construit in garaj, computerul ce a dat numele companiei a fost facut de Steve Jobs and Steve Wozniak. A fost geniul tinerilor ce a facut sa fie concurent al IBM PC. Compania crescind, au fost destui motani grasi (fat cats) care nu au fost de acord cu viziunea lui Jobs si....s-au despartit. Apple, dupa un timp a inceput sa decada si, aproape de "moarte" l-au chemat pe Steve Jobs inapoi, la cirma. Jobs a adus compania pe culmi la care nu sperasera, ajungind prima in lume! Jobs a murit. Compania a inceput sa alunece pe....bec. Aud ca vor sa-l dezgroape pe Jobs....