Apple renunță la creșterea producției telefoanelor low-cost

Grupul informatic american Apple Inc a cerut subcontractorilor taiwanezi care îi asamblează smartphoneurile, Foxconn şi Pegatron, să renunţe să mai introducă linii suplimentare de producţie dedicate celui mai ieftin model de iPhone, iPhone XR, din cauza unei cereri dezamăgitoare pentru acest model, a informat luni cotidianul nipon Nikkei, citând surse din apropierea acestui dosar informează Agerpres. Apple a prezentat în luna septembrie trei noi dispozitive iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR, toate fără butonul Home, ceea ce permite mai mult spaţiu pentru ecran. iPhone XS Max, care se comercializează de la 1.099 dolari - cel mai scump smartphone lansat vreodată de compania americană - are un ecran de 6,5 inch (16,5 cm). Modelul iPhone XS are aceeaşi mărime 5,8 inch (14,7 cm), ca şi versiunea de anul trecut iPhone, şi un preţ de pornire de 999 dolari. Modelul iPhone XR din aluminiu, care se comercializează începând de la 749 dolari, are un ecran de 6,1 inch, disponibil în diverse culori. "În ceea ce priveşte Foxconn, iniţial firma a pregătit aproape 60 de linii de asamblare pentru modelul iPhone XR însă recent utiliza doar 45 de linii de producţie, deoarece principalul său client l-a informat că deocamdată nu are nevoie să producă atât de multe unităţi", a declarat sursa citată de Nikkei. Aceasta înseamnă că firma taiwaneză Foxconn va produce cu aproximativ 100.000 de telefoane iPhone XR mai puţin într-o singură zi, în scădere cu 20-25% faţă de prognozele iniţiale. Firma Pegatron, o altă companie din Taiwan care asamblează smartphoneuri iPhone, se confruntă cu o situaţie similară şi a decis să suspende planurile destinate majorării producţiei, în aşteptarea unor noi comenzi venite de la Apple. "Utilizarea liniilor de producţie pentru modelul XR nu a ajuns la capacitate maximă pentru moment", a precizat sursa. Sursele citate de Nikkei susţin că deocamdată Apple a primit mai multe oferte pentru modele mai vechi de telefoane, iPhone 8 şi iPhone 8 Plus, care sunt cu până la 20% mai ieftine decât modelul low-cost iPhone XR.

"Furnizorii de iPhone 8 şi iPhone 8 Plus au primit comenzi combinate pentru un număr suplimentar de până la cinci milioane unităţi", a declarat una din surse, precizând că iniţial Apple intenţiona să comande în acest trimestru 20 de milioane de telefoane iPhone 8 şi iPhone 8 Plus, dar recent şi-a majorat comenzile la 25 de milioane de unităţi.

Decizia grupului Apple de a creşte comenzile pentru modelele mai vechi de iPhone în timp ce suspendă planurile de a majora producţia pentru cel mai nou produs al firmei scoate în evidenţă incapacitatea Apple de a-i motiva pe consumatori cu strategia sa de preţ. În plus, Apple se confruntă şi cu o piaţă de smartphones care se maturizează rapid. Potrivit firmei de cercetare de piaţă IDC, livrările mondiale de smartphones au înregistrat un declin de 0,1% în 2017, primul său declin anual, şi ar urma să se contracte şi în acest an.