Apple şi Samsung, somate să ajungă la o înţelegere

ÎMPĂCARE, ÎMPĂCARE… Judecătorul Lucy Koh de la Tribunalul din San Jose, California, care judecă procesul Apple contra Samsung, a făcut un ultim apel pentru ”pace mondială” între cei doi giganţi de pe piaţa IT. După peste trei ore de discuţii la un apel privind decizia anterioară, judecătorul Koh a întrebat avocaţii celor două părţi când se va termina cazul ăsta. Întrebarea a stârnit râsete în rândul persoanelor aflate în sală, printre care mulţi jurnalişti, care au scris despre disputa dură dintre Aple şi Samsung în tribunalele din întreaga lume. ”Nu glumesc. Am spus-o tot timpul. Cred că este timpul pentru pace mondială. Dacă există o modalitate prin care această curte poate facilita un astfel de rezultat, aş vrea să încerc. Cred că ar fi bine atât pentru consumatori, cât şi pentru industrie”, a afirmat judecătorul Koh.

Avocatul Samsung, Charles Verhoeven, a afirmat că producătorul sud-coreean este dispus să discute, în pofida unor comentarii în sens contrar ale conducerii Samsung, date publicităţii în ultima perioadă. ”Mingea este în terenul lor”, a spus acesta, referindu-se la Apple. Reprezentantul Apple, avocatul Harold McElhinny, a afirmat că despăgubirile de un miliard de dolari decise în favoarea sa reprezintă doar o atenţionare şi a afirmat că justiţia trebuie să stabilească o limită care să schimbe comportamentul părţilor în sala de tribunal. Pentru Samsung, avocatul Verhoeven s-a folosit de retorica fostului şef al Apple, Steve Jobs, declarând că producătorul iPhone a creat intenţionat ”un război termonuclear la nivel global, în încercarea de a concura în tribunale şi nu pe piaţă”. Apple a fost acuzată că a folosit o interdicţie preliminară împotriva unor produse Samsung pentru a transmite retailerilor că nu pot vinde niciunul dintre telefoanele inteligente ale companiei sud-coreene.

DISPUTĂ NEPLĂCUTĂ Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că disputa cu Samsung este neplăcută, întrucât compania sa este şi un client foarte important al Samsung, pentru componente necesare producţiei iPhone, inclusiv procesorul. ”Urăsc litigiile. Pur şi simplu le urăsc. Ceea ce am vrea, într-o lume perfectă, ar fi ca fiecare să-şi inventeze propriile chestii. Ne place foarte mult competiţia”, a spus acesta. După multe încercări de a ajunge la un acord cu Samsung, Apple a considerat că nu are altă variantă decât justiţia.

Justiţia americană a publicat, înaintea audierii, detalii ale unui acord amiabil recent între Apple şi HTC, prima astfel de înţelegere a Apple cu un producător de smartphone-uri bazate pe sistemul de operare Android. Acordul este văzut ca un semn că Apple ar putea accepta înţelegeri şi în alte litigii privind patentele. Apple are de gând să investească peste 100 de milioane de dolari, anul viitor, pentru a produce computere Mac în SUA, transferând o mică parte din activitatea sa de producţie, care de mai mulţi ani are loc în China. Până la sfârşitul anilor ’90, Apple producea şi asambla multe din produsele sale în SUA. În prezent, produsele sale sunt asamblate de contractori de peste hotare, care profită de costurile reduse cu mâna de lucru în Asia, însă în condiţiile creşterii salariilor şi a costurilor cu transportul în China, avantajul faţă de SUA s-a redus. În consecinţă, o serie de mari companii americane precum Caterpillar Inc. şi General Electric Co. au decis să readucă acasă o parte din producţia din străinătate.