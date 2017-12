Apple va lansa iTunes Radio

NOUTĂŢI NOUTĂŢI Grupul american Apple a anunţat că va lansa un serviciu online care permite utilizatorilor să asculte muzică fără să o descarce (streaming), denumit iTunes Radio, care va concura cu servicii deja existente, precum Pandora şi Spotify. Apple promite peste 200 de posturi de radio, dar şi programare personalizată, bazată în special pe istoricul pieselor ascultate de utilizator sau istoricul pieselor cumpărate din magazinul online al grupului, iTunes. Noul serviciu, care seamănă cu cel al postului de radio online Pandora, va fi disponibil din toamna acestui an. Serviciul va fi gratuit pentru utilizatori, graţie finanţării sale din publicitate. Utilizatorii vor putea să beneficieze şi de un serviciu fără publicitate, dacă sunt abonaţi la serviciul iTunes Match, care le permite, pentru 24,99 dolari pe lună, să îşi stocheze muzica preferată online, pe un server Apple, inclusiv piese cumpărate din alte magazine decât iTunes şi să le asculte pe mai multe dispozitive muzicale.

SCHIMBĂRI MAJORE Apple a mai prezentat, la conferinţa WWDC 2013 (Apple\'s Worldwide Developer), noua generaţie a sistemului de operare pentru iPhone, iOS 7, pe care directorul general al companiei, Tim Cook, a caracterizat-o drept ”cea mai mare schimbare pentru iOS de la introducerea iPhone-ului”. Noua versiune a sistemului de operare pentru iPhone şi iPad aduce schimbări şi la nivelul înfăţişării, oferind un design mai neted şi cu mai multe culori. Control Center este o funcţie nouă pentru iOS, ce poate fi activată în cadrul oricărei aplicaţii care presupune control asupra Wi-Fi, a luminozităţii şi a altor setări frecvent accesate. Din Control Center se va putea accesa lanterna, porni un cântec, activa AirPlay şi altele. iOs 7 va aduce un sistem mai bun de realizare a mai multor sarcini simultan şi o mai bună procesare în background pentru toate aplicaţiile. Va monitoriza aplicaţiile folosite frecvent pentru a determina care dintre acestea au nevoie de îmbunătăţirea sistemului multitasking. De exemplu, când aplicaţiile vor emite notificaţii, iPhone-ul va şti să le rezerve acelor aplicaţii procesare în background ca să funcţioneze mai repede şi intuitiv.

DESIGN SCHIMBAT Motorul de căutare Safari pentru iOS 7 are un nou design, mai asemănător cu Chrome pe IOS, incluzând şi vizualizarea în taburi. Aduce şi iCloud Keychain pentru administrarea parolelor. Meniul de căutare unificat, care fusese retras pentru iOS 3.0, a revenit. O altă funcţie nou introdusă a iPhone este posibilitatea de a ordona şi elimina taburi printr-un swipe. Funcţia AirDrop, specifică OSX, adică sistemul de operare pentru computere şi laptopuri Mac, va ajunge şi la iOS: AirDrop le va permite utilizatorilor să partajeze fotografii sau fişiere cu alţi utilizatori iOS din preajmă. AirDrop va funcţiona doar pe dispozitive iOS cu cele mai noi dotări în materie de wireless: iPhone 5, iPad de a patra generaţie, iPad mini şi cel mai recent iPod touch. Aplicaţiile de cameră şi fotografii au trecut printr-o revizuire majoră. Cu iOS 7 va fi mai uşor să se administreze un număr mare de fotografii, iar utilizatorii vor putea împărţi fotografii prin Shared Photostreams, asemenea unor albume în grup, în cadrul cărora alţi utilizatori pot publica şi partaja fotografii. Din punct de vedere vizual, aplicaţia seamănă cu cel mai nou desgn al site-ului Flick, se concentrează mai puţin pe dispunerea fotografiilor în iconiţe 4 x 4 şi le oferă utilizatorilor o modalitate mai plăcută de a le privi.

Siri, softul specific iPhone care permite recunoaşterea comenzilor vocale, are un nou aspect şi o nouă voce la iOS 7. Utilizatorii pot alege între voci de bărbat şi de femeie şi, mai mult, aplicaţia foloseşte acum informaţii extrase din Twitter, Wikipedia şi Bing. Noul sistem de operare pentru iPhone va ajunge şi la bordul maşinii utilizatorului. Dintre mărcile de automobile care vor suporta iOS 7, Apple a nominalizat Honda, Mercedes, Nissan, Chevy, Kia, Volvo şi Acura. Noul magazin de aplicaţii are un design diferit şi va recomanda atât aplicaţii populare în funcţie de preferinţele utilizatorului, cât şi cele care sunt populare în rândul prietenilor. În plus, aplicaţiile se vor actualiza în mod automat. Alte funcţii pentru iPhone introduse de iOS 7: Notification Sync, Facetime disponibil doar audio, integrarea Weibo în China. Apple introduce şi o caracteristică numită Activation Lock, care va preveni activarea iPhone-ului personal de pe altă reţea fără introducerea parolei iCloud.

DUPĂ ŞAPTE ANI DE PAUZĂ La rândul său, Sony a prezentat PlayStation 4 (PS4), prima noutate a companiei din ultimii şapte ani pe piaţa consolelor de jocuri şi divertisment, care, cu un preţ mai mic şi o orientare agresivă către consumatorii de jocuri video, rivalizează cu dispozitivul Xbox One dezvăluit recent de Microsoft. PlayStation 4 (PS4) va avea un preţ de referinţă de 399 de dolari în Statele Unite, cu 20% mai mic faţă de Xbox One, au afirmat directorii executivi ai Sony, prezenţi pe scenă luni seară la conferinţa E3 de la Los Angeles, unde a avut loc prezentarea consolei. Compania niponă va permite utilizatorilor revânzarea nelimitată a jocurilor folosite, iar produsul nu are nevoie de o conexiune permanentă la internet, decizii care par să contrasteze cu două dintre cele mai criticate caracteristici ale Xbox One. PS4 reprezintă un element central al strategiei Sony de a-şi revigora afacerile în domeniul electronicelor de consum. Dacă va avea succes, consola va furniza companiei resursele financiare necesare pentru restructurarea diviziei producătoare de televizoare, aflată în pierdere de nouă ani.

Analiştii consideră că Sony a câştigat un prim duel cu Microsoft, în principal datorită preţului mult mai mic. Microsoft a făcut o greşeală cu preţul de 499 de dolari. Preţul este cu 100 lire sau euro sau dolari prea ridicat. Sony a exploatat această slăbiciune şi a reuşit să vină cu un preţ aproximativ corect, au comentat analiştii. Spre deosebire de consola Sony, care pune accent în principal pe jocuri video, Microsoft a căutat să monopolizeze sufrageria cu Xbox One, anunţând numeroase facilităţi TV şi de conţinut media, inclusiv producţii de film şi televiziune distribuite în exclusivitate. Sony va distribui şi conţinut de film şi televiziune produs în exclusivitate pentru platforma online PlayStation Network. PS4 va fi disponbilă în SUA şi Europa înainte de sărbătorile de iarnă. Preţurile variază de la 399 de dolari în SUA la 399 de euro în Europa şi 349 de lire în Marea Britanie. Xbox One va costa 499 de dolari în SUA, 499 de euro în Europa sau 429 de lire în Marea Britanie.