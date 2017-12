Apple vrea să îşi reducă dependenţa de Samsung

Apple a transferat o parte din producţia de chip-uri de memorie pentru următorul model iPhone de la Samsung Electronics la alte companii asiatice, mutare care sugerează că grupul american încearcă să-şi diversifice furnizorii, în contextul duelului dur cu gigantul sud-coreean pe piaţa electronicelor. De exemplu, Apple a crescut comenzile pentru chip-uri de memorie de la compania sud-coreeană SK Hynix însă Samsung va continua să producă microprocesoarele pentru iPhone-ul care ar trebui să fie prezentat săptămâna viitoare. Reprezentanţii Apple, Samsung şi SK Hynix, au refuzat să comenteze informaţiile. Samsung, principalul competitor al Apple pe piaţa smartphone-urilor, este, în acelaşi timp, cel mai mare furnizor de componente al companiei americane. Pe lângă chip-uri de memorie şi microprocesoare, Samsung vinde Apple ecranele tabletelor iPad. Noul iPhone este echipat cu ecrane produse de Sharp şi Display Inc. din Japonia şi LG din Coreea de Sud, care folosesc o tehnologie diferită faţă de cea Samsung. Apple a invitat presa la un eveniment care va avea loc miercuri, 12 septembrie, iar surse apropiate companiei susţin că este vorba despre lansarea noului iPhone, cel de-al şaselea model.

PIAŢĂ DE 66,4 MILIARDE DE DOLARI Concurenţa a trecut însă la ofensivă. Amazon.com a prezentat, joi seară, în California, noua linie de e-readere şi tablete Kindle, cu preţuri între 69 dolari şi 599 dolari, atacând astfel şi segmentul premium al pieţei, dominat de iPad-ul produs de Apple. Noile produse ale companiei au în spate magazinul impresionant de conţinut al retailerului online, care oferă 22 de milioane de filme, seriale şi emisiuni de televiziune, melodii, aplicaţii, jocuri, cărţi şi reviste. Directorul general al Amazon.com, Jeff Bezos, a prezentat noua gamă Kindle la Santa Monica, extinzând semnificativ oferta companiei pentru a acoperi cât mai multe nişe pe o piaţă estimată la 66,4 miliarde dolari în acest an, tot mai aglomerată, unde şi-au făcut recent apariţia produse branduite Google şi Microsoft. Acţiunile Amazon au închis, joi, la New York, în urcare cu 2,1%, la 251,38 dolari, un nou record, afişând o creştere de 45% pe ansamblul acestui an. Cotaţia bursieră este echivalentă cu de 181 de ori profitul pe acţiune estimat pentru următorul an fiscal, faţă de un raport de 14 la 1 pentru Apple, respectiv 15 la 1 pentru Google.

CONCURENŢA PRINDE BINE CLIENŢILOR Linia propusă de companie pentru acest sfârşit de an porneşte de la un e-reader Kindle de 69 de dolari, cu ecran de 6 inch de tip e-ink (cerneală electronică) optimizat pentru citit, al cărui preţ redus ar trebui să fie subvenţionat prin publicitate. Varianta fără reclame costă 89 de dolari. Noua linie de tablete premium, denumite Kindle Fier HD, începe de la un model de 7 inch cu preţuri de referinţă între 199 dolari şi 249 dolari, în funcţie de capacitatea memoriei interne. Modelele de top au ecran de 8,9 inch, uşor mai mic decât cel al iPad, cu preţuri de 299-369 dolari pentru variantele WiFi, respectiv 499-599 dolari pentru tabletele compatibile cu reţelele mobile de ultimă generaţie 4G LTE. Noile tablete Kindle Fire HD sunt mai subţiri decât iPad-ul, oferă spaţiu similar de stocare şi au un sistem de sunet superior, toate acestea la un preţ mai redus. Abonamentul la internet mobil oferit în SUA pentru varianta 4G LTE costă 50 de dolari pe an, cu 180 de dolari mai puţin decât un contract comparabil pentru iPad. Produsele sunt echipate cu aplicaţii dezvoltate personalizat de Facebook şi Skype şi sunt echipate cu o variantă puternic modificată a sistemului de operare Android produs de Google. Au cameră foto digitală şi webcam, pe partea din faţă, pentru apeluri video, precum şi conectivitate Bluetooth, difuzoare stereo şi două antene interne pentru o mai bună conectivitate wireless. Compania a introdus şi e-reader-ul Kindle Paperwhite, echipat cu un ecran de rezoluţie mai bună iluminat din faţă, pentru a funcţiona mai bine în lumina puternică a soarelui. Produsul pleacă de la 119 dolari pentru varianta WiFi şi ajunge la 179 de dolari pentru cea echipată cu antenă 3G.

Tabletele lansate joi de Amazon nu au GPS, spre deosebire de majoritatea produselor rivale, dar se bazează pe oferta uriaşă de conţinut a retailer-ului online. Amazon.com a anunţat în luna august că a vândut, distribuit electronic sau închiriat, prin magazinul online destinat produselor Kindle, peste 100 milioane de volume disponibile exclusiv prin serviciile companiei. Momentan, iPad vine numai în variante cu ecran de 10 inch, însă Apple pregăteşte lansarea unui iPad Mini, cu diagonala de 7 inch, ca răspuns la apariţia tabletei Asus Google Nexus 7. Microsoft a prezentat, în acest an, propriile tablete premium, denumite Surface, care vor fi echipate cu Windows 8/RT şi vor fi disponibile pe piaţă undeva la sfârşitul lunii octombrie, odată cu lansarea noului sistem de operare produs de companie.